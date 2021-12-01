Бутерброды по-новому: с чем приготовить итальянскую брускетту

Обычными бутербродами с колбасой уже вряд ли кого-нибудь удивишь, а вот брускетта – это совсем другое дело. Главное отличие традиционной итальянской закуски состоит в том, что куски хлеба предварительно обжаривают на гриле или сухой сковороде. А для того, чтобы блюдо заиграло совершенно новым вкусом – советуют использовать чиабатту.

Редакция FoodOboz поделится вариантами приготовления брускетты.

Брускетта по рецепту фудблогера recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Багет – 1 шт

Сливочный\кисломолочный сыр – 150 г

Фета – 1\2 п

Помидоры – 2 шт

Листья салата

Помидоры черри

Лосось\тунец в собственном соке – 1 б

Солями

Синий виноград

Авокадо

Кунжут

Семена тыквы

Способ приготовления:

1. Багет порезать на кусочки и поджарить на гриле или сухой сковороде.

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2. Смазать каждый кусок фетой.

3. Выложить начинку (можно сочетать по собственному вкусу): 1 слой – салат, салями, помидоры черри, кунжут, 2 слой – лосось, авокадо, зелень, 3 слой – виноград, семена тыквы, 4 слой – порезанный помидор и фета, , зелень.

Брускета по рецепту фудблогера marisha_recepti. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

Чиабатта\батон

Креветки

Авокадо

Вяленые томаты

Лимонный сок

Сливочный сыр

Соль, перец

Способ приготовления:

1. Чиабатту обжарить на сливочном масле или протушить на гриле.

2. Креветки обжарить с добавлением соли и перца.

3. Авокадо размять вилкой с добавлением соли, перца и лимонного сока.

4. Собрать брускетту: намазать хлеб творогом, на одну часть выложить авокадо, на другую – кусок вяленого томата, сверху украсить креветкой.

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