Бутерброды по-новому: с чем приготовить итальянскую брускетту

Татьяна Козюк
Татьяна Козюк
FoodOboz
2,2 т.
Бутерброды по-новому: с чем приготовить итальянскую брускетту

Обычными бутербродами с колбасой уже вряд ли кого-нибудь удивишь, а вот брускетта – это совсем другое дело. Главное отличие традиционной итальянской закуски состоит в том, что куски хлеба предварительно обжаривают на гриле или сухой сковороде. А для того, чтобы блюдо заиграло совершенно новым вкусом – советуют использовать чиабатту.

Редакция FoodOboz поделится вариантами приготовления брускетты.

Брускетта по рецепту фудблогера recepty_przepisy. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Багет – 1 шт

  • Сливочный\кисломолочный сыр – 150 г

  • Фета – 1\2 п

  • Помидоры – 2 шт

  • Листья салата

  • Помидоры черри

  • Лосось\тунец в собственном соке – 1 б

  • Солями

  • Синий виноград

  • Авокадо

  • Кунжут

  • Семена тыквы

Способ приготовления:

1. Багет порезать на кусочки и поджарить на гриле или сухой сковороде.

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Багет для брускетты

2. Смазать каждый кусок фетой.

3. Выложить начинку (можно сочетать по собственному вкусу): 1 слой – салат, салями, помидоры черри, кунжут, 2 слой – лосось, авокадо, зелень, 3 слой – виноград, семена тыквы, 4 слой – порезанный помидор и фета, , зелень.

Варианты сочетания начинки для брускетты

Брускета по рецепту фудблогера marisha_recepti. Опубликовано в Instagram.

Ингредиенты:

  • Чиабатта\батон

  • Креветки

  • Авокадо

  • Вяленые томаты

  • Лимонный сок

  • Сливочный сыр

  • Соль, перец

Способ приготовления:

1. Чиабатту обжарить на сливочном масле или протушить на гриле.

Чиабатта для блюда

2. Креветки обжарить с добавлением соли и перца.

3. Авокадо размять вилкой с добавлением соли, перца и лимонного сока.

4. Собрать брускетту: намазать хлеб творогом, на одну часть выложить авокадо, на другую – кусок вяленого томата, сверху украсить креветкой.

Брускетта с креветкой

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