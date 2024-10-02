Бутерброды с грибами: рецепт оригинального блюда за 3 минуты

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
918
Бутерброды с грибами: рецепт оригинального блюда за 3 минуты

Сырые шампиньоны могут быть основой не только для приготовления пирогов и салатов, но еще из них получатся очень вкусные бутерброды. Все что нужно сделать – порезать хлеб, грибы слайсами и добавить зелень.

Видео дня
Вкусные бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов с сырыми шампиньонами.

Рецепт закуски

Ингредиенты:

  • черный хлеб
  • майонез
  • чеснок
  • шампиньоны
  • зелень

Способ приготовления:

1. Майонез соединяем с чесноком, смазываем хлеб, выкладываем очищенные и порезанные слайсами шампиньоны.

Грибы для блюда

2. Посыпьте сверху приправой и зеленью.

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинагрибыпродуктырецепт

Сейчас мы готовим

Все рецепты