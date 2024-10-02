Сырые шампиньоны могут быть основой не только для приготовления пирогов и салатов, но еще из них получатся очень вкусные бутерброды. Все что нужно сделать – порезать хлеб, грибы слайсами и добавить зелень.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов с сырыми шампиньонами.

Ингредиенты:

черный хлеб

майонез

чеснок

шампиньоны

зелень

Способ приготовления:

1. Майонез соединяем с чесноком, смазываем хлеб, выкладываем очищенные и порезанные слайсами шампиньоны.

2. Посыпьте сверху приправой и зеленью.

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