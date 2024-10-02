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Бутерброды с грибами: рецепт оригинального блюда за 3 минуты
Сырые шампиньоны могут быть основой не только для приготовления пирогов и салатов, но еще из них получатся очень вкусные бутерброды. Все что нужно сделать – порезать хлеб, грибы слайсами и добавить зелень.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых в приготовлении бутербродов с сырыми шампиньонами.
Ингредиенты:
- черный хлеб
- майонез
- чеснок
- шампиньоны
- зелень
Способ приготовления:
1. Майонез соединяем с чесноком, смазываем хлеб, выкладываем очищенные и порезанные слайсами шампиньоны.
2. Посыпьте сверху приправой и зеленью.
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