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Бутерброды с сельдью и вкусной намазкой за 10 минут: самый бюджетный вариант вкусной закуски
Сельдь является очень бюджетной, но при этом очень полезной рыбой. Из нее можно готовить форшмак, а также салаты, закуски.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, бюджетных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой.
Ингредиенты:
- сельдь
- сыр плавленый
- майонез
- вареные яйца
- зелень
- черный хлеб
Способ приготовления:
1. Обжарьте гренки на сухой сковороде.
2. Натрите вареные яйца, плавленый сыр, добавьте майонез и порезанную зелень.
3. Намажьте хлеб намазкой, сверху выложите сельди можно есть!
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