Сельдь является очень бюджетной, но при этом очень полезной рыбой. Из нее можно готовить форшмак, а также салаты, закуски.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, бюджетных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой.

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Ингредиенты:

сельдь

сыр плавленый

майонез

вареные яйца

зелень

черный хлеб

Способ приготовления:

1. Обжарьте гренки на сухой сковороде.

2. Натрите вареные яйца, плавленый сыр, добавьте майонез и порезанную зелень.

3. Намажьте хлеб намазкой, сверху выложите сельди можно есть!

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