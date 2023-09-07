Бутерброды с сельдью и вкусной намазкой за 10 минут: самый бюджетный вариант вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт бутербродов

Сельдь является очень бюджетной, но при этом очень полезной рыбой. Из нее можно готовить форшмак, а также салаты, закуски. 

Что приготовить из сельди

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом вкусных, бюджетных бутербродов с сельдью и вкусной намазкой.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • сельдь 
  • сыр плавленый 
  • майонез 
  • вареные яйца 
  • зелень 
  • черный хлеб 

Способ приготовления:

1. Обжарьте гренки на сухой сковороде.

Гренки из хлеба

2. Натрите вареные яйца, плавленый сыр, добавьте майонез и порезанную зелень.

Намазка для хлеба

3. Намажьте хлеб намазкой, сверху выложите сельди можно есть!

Готовые бутерброды с сельдью

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