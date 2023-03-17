Бутерброды с цукини и песто для завтрака и перекуса за 10 минут: простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Рецепт блюда

Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, идеальным вариантом могут быть бутерброды. Для того, чтобы они не были пресными, обязательно добавьте овощи, зелень и соус.

Блюдо для завтрака

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с цуккини, соусом песто, которые можно есть на завтрак и перекус.

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты:

  • цуккини – 1 шт.
  • чеснок – 1 зуб.
  • мята – 10 листочков
  • оливковое масло – 2 ст. л.
  • кедровые орехи – 1 ст. л.
  • каперсы – 1 ст. л.
  • петрушка – 5-7 стеблей
  • соль, перец – по вкусу
  • бальзамический уксус – 1 ст. л.

Для намазки:

  • песто
  • йогурт – 50 г
  • лимонный сок – 1 ст. л.
  • дижонская горчица – 1 ч. л.
  • соль – по вкусу

Дополнительно:

  • хлеб

Способ приготовления:

1. Цуккини порежьте кружочками, обжарьте на оливковом масле, не солите, не перчите.

Цуккини для блюда

2. Мелко нарежьте чеснок, петрушку, мяту, каперсы. Добавьте кедровые орешки, посолите, поперчите, добавьте оливковое масло и уксус, перемешайте. Добавьте готовую смесь к цуккини и перемешайте.

Соус песто

3. Йогуртовая намазка: взбейте вилкой до однородности йогурт, горчицу, лимонный сок, посолите, перемешайте.

Соус с горчицей

4. Поджарьте хлеб, намажьте йогуртом и песто, сверху выложите цуккини с зеленью.

Готовые бутерброды

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