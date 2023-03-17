Бутерброды с цукини и песто для завтрака и перекуса за 10 минут: простой рецепт
Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, идеальным вариантом могут быть бутерброды. Для того, чтобы они не были пресными, обязательно добавьте овощи, зелень и соус.
Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с цуккини, соусом песто, которые можно есть на завтрак и перекус.
Ингредиенты:
- цуккини – 1 шт.
- чеснок – 1 зуб.
- мята – 10 листочков
- оливковое масло – 2 ст. л.
- кедровые орехи – 1 ст. л.
- каперсы – 1 ст. л.
- петрушка – 5-7 стеблей
- соль, перец – по вкусу
- бальзамический уксус – 1 ст. л.
Для намазки:
- песто
- йогурт – 50 г
- лимонный сок – 1 ст. л.
- дижонская горчица – 1 ч. л.
- соль – по вкусу
Дополнительно:
- хлеб
Способ приготовления:
1. Цуккини порежьте кружочками, обжарьте на оливковом масле, не солите, не перчите.
2. Мелко нарежьте чеснок, петрушку, мяту, каперсы. Добавьте кедровые орешки, посолите, поперчите, добавьте оливковое масло и уксус, перемешайте. Добавьте готовую смесь к цуккини и перемешайте.
3. Йогуртовая намазка: взбейте вилкой до однородности йогурт, горчицу, лимонный сок, посолите, перемешайте.
4. Поджарьте хлеб, намажьте йогуртом и песто, сверху выложите цуккини с зеленью.
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