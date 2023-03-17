Если вы хотите приготовить на завтрак вкусное и быстрое блюдо, идеальным вариантом могут быть бутерброды. Для того, чтобы они не были пресными, обязательно добавьте овощи, зелень и соус.

Кулинар Инна поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов с цуккини, соусом песто, которые можно есть на завтрак и перекус.

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Ингредиенты:

цуккини – 1 шт.

чеснок – 1 зуб.

мята – 10 листочков

оливковое масло – 2 ст. л.

кедровые орехи – 1 ст. л.

каперсы – 1 ст. л.

петрушка – 5-7 стеблей

соль, перец – по вкусу

бальзамический уксус – 1 ст. л.

Для намазки:

песто

йогурт – 50 г

лимонный сок – 1 ст. л.

дижонская горчица – 1 ч. л.

соль – по вкусу

Дополнительно:

хлеб

Способ приготовления:

1. Цуккини порежьте кружочками, обжарьте на оливковом масле, не солите, не перчите.

2. Мелко нарежьте чеснок, петрушку, мяту, каперсы. Добавьте кедровые орешки, посолите, поперчите, добавьте оливковое масло и уксус, перемешайте. Добавьте готовую смесь к цуккини и перемешайте.

3. Йогуртовая намазка: взбейте вилкой до однородности йогурт, горчицу, лимонный сок, посолите, перемешайте.

4. Поджарьте хлеб, намажьте йогуртом и песто, сверху выложите цуккини с зеленью.

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