Бутерброды со шпротами и необычной намазкой: интересная закуска к праздничному столу
Закуски – это отличный способ утолить чувство голода перед подачей основного блюда. Они бывают разные на вкус, а также по составу и виду. Для приготовления вкусных закусок можно использовать практически любые продукты, и придавать им внешний вид, который придется вам по вкусу.
Недавно в Instagram фудблогер с ником sni_danke поделилась собственным видением закуски, в состав которой входят шпроты. Для приготовления этой закуски она использовала намазку с добавлением интересных продуктов.
Ингредиенты
- Яйца – 3 шт
- Кинза
- Мягкий сыр – 2-3 треугольника
- Соль
- Перец
- Шпроты
Способ приготовления
1. Яйца отвариваем до готовности, даем полностью остыть, очищаем и помещаем в чашу блендера.
2. Добавляем кинзу, сыр, соленый огурец и измельчаем.
3. Черный хлеб подсушиваем на сковороде и даем остыть.
4. Щедро выкладываем намазку на гренку. Можно использовать кондитерский мешочек или нож.
5. На каждый ломтик хлеба выкладываем по три шпроты.
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