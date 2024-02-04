Закуски – это отличный способ утолить чувство голода перед подачей основного блюда. Они бывают разные на вкус, а также по составу и виду. Для приготовления вкусных закусок можно использовать практически любые продукты, и придавать им внешний вид, который придется вам по вкусу.

Недавно в Instagram фудблогер с ником sni_danke поделилась собственным видением закуски, в состав которой входят шпроты. Для приготовления этой закуски она использовала намазку с добавлением интересных продуктов.

Ингредиенты

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Яйца – 3 шт

Кинза

Мягкий сыр – 2-3 треугольника

Соль

Перец

Шпроты

Способ приготовления

1. Яйца отвариваем до готовности, даем полностью остыть, очищаем и помещаем в чашу блендера.

2. Добавляем кинзу, сыр, соленый огурец и измельчаем.

3. Черный хлеб подсушиваем на сковороде и даем остыть.

4. Щедро выкладываем намазку на гренку. Можно использовать кондитерский мешочек или нож.

5. На каждый ломтик хлеба выкладываем по три шпроты.

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