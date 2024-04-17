Бутерброды со шпротами и пикантной намазкой: что добавить в основу для оригинального вкуса

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Вкусные бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами можно готовить, как для праздничного стола, так и для перекуса каждый день. Чтобы придать привычному блюду оригинального вкуса, добавьте чеснок, свежие и соленые огурцы. 

Намазка для бутербродов

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами и салатом "белочка". 

Рецепт бутербродов
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Ингредиенты: 

  • хлеб
  • яйца
  • шпроты
  • огурец
  • чеснок

Способ приготовления:

1. Намазка: смешайте вареное яйцо, плавленый сырок, чеснок и майонез. 

Намазка из плавленого сыра

2. Порежьте хлеб, обжарьте или подсушите в духовке.

Хлеб для бутербродов

3. Намажьте хлеб намазкой и сверху выложите шпроты, можно добавить свежий огурец!

Готовые бутерброды

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