Бутерброды со шпротами можно готовить, как для праздничного стола, так и для перекуса каждый день. Чтобы придать привычному блюду оригинального вкуса, добавьте чеснок, свежие и соленые огурцы.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами и салатом "белочка".

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Ингредиенты:

хлеб

яйца

шпроты

огурец

чеснок

Способ приготовления:

1. Намазка: смешайте вареное яйцо, плавленый сырок, чеснок и майонез.

2. Порежьте хлеб, обжарьте или подсушите в духовке.

3. Намажьте хлеб намазкой и сверху выложите шпроты, можно добавить свежий огурец!

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