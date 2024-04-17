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Бутерброды со шпротами и пикантной намазкой: что добавить в основу для оригинального вкуса
Бутерброды со шпротами можно готовить, как для праздничного стола, так и для перекуса каждый день. Чтобы придать привычному блюду оригинального вкуса, добавьте чеснок, свежие и соленые огурцы.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень простых в приготовлении бутербродов со шпротами и салатом "белочка".
Ингредиенты:
- хлеб
- яйца
- шпроты
- огурец
- чеснок
Способ приготовления:
1. Намазка: смешайте вареное яйцо, плавленый сырок, чеснок и майонез.
2. Порежьте хлеб, обжарьте или подсушите в духовке.
3. Намажьте хлеб намазкой и сверху выложите шпроты, можно добавить свежий огурец!
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