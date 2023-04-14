Бутерброды со шпротами на праздничный стол: как приготовить закуску по-новому

Татьяна Козюк
FoodOboz
1 минута
5,9 т.
Бутерброды со шпротами на праздничный стол: как приготовить закуску по-новому

Бутерброды – это самая простая закуска на праздничный стол. Готовить их можно с разными продуктами: начиная с колбасы, заканчивая рыбой, мясом, овощами и намазкой.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом простых и бюджетных бутербродов со шпротами и намазкой, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Рецепт бутербродов со шпротами

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб/багет
  • шпроты – 1 б
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  • огурец – 1 шт
  • сыр плавленый – 75 г
  • яйца – 2 шт
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • майонез – 1-2 ст. л.
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Багет порезать и пожарить в небольшом количестве масла или подсушить в тостере.

Бутерброды со шпротами по-новому

2. Отварить яйца и натереть на крупной терке.

3. Натереть на крупной терке также сыр, чеснок пропустить через пресс.

4. Смешать яйца, сыр, чеснок, добавить майонез и вымешать до однородности, посолить, поперчить по вкусу.

Бюджетные бутерброды

5. Получившуюся массу выложить на гренку, выложить кружочек огурца и наверх положить шпроты. По желанию украсить зеленью

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