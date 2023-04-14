Бутерброды – это самая простая закуска на праздничный стол. Готовить их можно с разными продуктами: начиная с колбасы, заканчивая рыбой, мясом, овощами и намазкой.

Фудблогер Юлия с ником zefirok_recipes на своей странице в Instagram поделилась рецептом простых и бюджетных бутербродов со шпротами и намазкой, которые вы приготовите всего за 10 минут.

Ингредиенты:

тостовый хлеб/багет

шпроты – 1 б

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огурец – 1 шт

сыр плавленый – 75 г

яйца – 2 шт

чеснок – 2-3 зубчика

майонез – 1-2 ст. л.

соль, перец

Способ приготовления:

1. Багет порезать и пожарить в небольшом количестве масла или подсушить в тостере.

2. Отварить яйца и натереть на крупной терке.

3. Натереть на крупной терке также сыр, чеснок пропустить через пресс.

4. Смешать яйца, сыр, чеснок, добавить майонез и вымешать до однородности, посолить, поперчить по вкусу.

5. Получившуюся массу выложить на гренку, выложить кружочек огурца и наверх положить шпроты. По желанию украсить зеленью

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