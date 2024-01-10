Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт самой бюджетной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,6 т.
Вкусные бутерброды со шпротами

Бутерброды со шпротами – самая простая и при этом вкусная и бюджетная закуска, которую приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр.

Как вкусно приготовить бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, без майонеза, с лимоном.

Рецепт бутербродов
Видео дня

Ингредиенты:

  • батон белый
  • масло сливочное
  • шпроты
  • петрушка
  • лимон

Способ приготовелния:

1. Намажьте сливочным маслом белый батон.

Приготовление бутербродов

2. Сверху выложите шпроты, лимон и петрушку.

Готовые бутерброды со шпротами и лимоном

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты