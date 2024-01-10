Бутерброды со шпротами – самая простая и при этом вкусная и бюджетная закуска, которую приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, без майонеза, с лимоном.

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Ингредиенты:

батон белый

масло сливочное

шпроты

петрушка

лимон

Способ приготовелния:

1. Намажьте сливочным маслом белый батон.

2. Сверху выложите шпроты, лимон и петрушку.

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