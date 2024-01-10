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Бутерброды со шпротами по-новому: рецепт самой бюджетной закуски
Бутерброды со шпротами – самая простая и при этом вкусная и бюджетная закуска, которую приготовит даже тот, кто не умеет готовить. Для яркого вкуса можно добавить чеснок, плавленный сыр.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусных бутербродов со шпротами, без майонеза, с лимоном.
Ингредиенты:
- батон белый
- масло сливочное
- шпроты
- петрушка
- лимон
Способ приготовелния:
1. Намажьте сливочным маслом белый батон.
2. Сверху выложите шпроты, лимон и петрушку.
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