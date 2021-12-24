Бутерброды 'Тигровые': самая элементарная закуска на Новый год

Бутерброды – это всегда беспроигрышный вариант закуски, в которой сочетается абсолютно все. И даже на Новый год они могут стать коронным блюдом. Главный символ наступающего года – тигр. Поэтому это можно эффектно обыграть на бутербродах, используя ингредиенты, которые всегда находятся под рукой.

Идея приготовления тигровых бутербродов опубликована на странице salat_iki в Instagram.

Ингредиенты:

батон белый

сыр твердый

яйцо вареное

морковь отварная

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чеснок

соль по вкусу

майонез

оливки черные

Способ приготовления:

1. Яичные желтки разомнуть вилкой.

2. К нему добавить натертый сыр, немного майонеза.

3. Посолить, по желанию выдавить чеснок.

4. Всё хорошо перемешать.

5. Морковь и белок натереть.

6. Оливки измельчить.

7. На кусочек батона намазать желток.

8. Выложить сверху остальные ингредиенты полосками, чтобы визуально напоминало окраску тигра.

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