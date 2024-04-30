Буженина из индейки – это оригинальное праздничное блюдо, которое станет отличным украшением к пасхальному столу. Она не только невероятно вкусна и сочна, но и менее калорийна, чем, например, буженина из свинины.

Как правильно приготовить буженину из индейки, чтобы она не была сухой, рассказала фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она также показала, какая начинка лучше подходит к этому блюду.

Ингредиенты

Бедро индейки без кости – 1 шт.

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Петрушка – 50 гр

Чеснок – 4 зуб

Горчица – 1 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Паприка – ½ ст.л.

Соль

Перец

Вода – 150 мл

Способ приготовления

1. Бедро разрезать, но не до конца.

2. Петрушку мелко порезать, чеснок натереть и смешать с медом, горчицей, паприкой, солью и перцем. Смесь натереть мясо изнутри и свернуть в рулет. Перевязать кулинарной нитью. Сверху посолить и поперчить.

3. Мясо завернуть в пищевую пленку и оставить мариноваться на 2 часа или лучше на ночь.

4. Форму застелить пергаментом, выложить мясо и влить воду.

5. Накрыть фольгой и выпекать 1 ч. 30 мин. при температуре 180°.

6. Затем открыть фольгу, приподнять температуру до 210° и запекать еще 20 мин.

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