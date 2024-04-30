Буженина из индейки: сочное и ароматное блюдо станет украшением праздничного стола
Буженина из индейки – это оригинальное праздничное блюдо, которое станет отличным украшением к пасхальному столу. Она не только невероятно вкусна и сочна, но и менее калорийна, чем, например, буженина из свинины.
Как правильно приготовить буженину из индейки, чтобы она не была сухой, рассказала фудблогер Ольга Рябенко. В Instagram она также показала, какая начинка лучше подходит к этому блюду.
Ингредиенты
- Бедро индейки без кости – 1 шт.
- Петрушка – 50 гр
- Чеснок – 4 зуб
- Горчица – 1 ст.л.
- Мед – 1 ст.л.
- Паприка – ½ ст.л.
- Соль
- Перец
- Вода – 150 мл
Способ приготовления
1. Бедро разрезать, но не до конца.
2. Петрушку мелко порезать, чеснок натереть и смешать с медом, горчицей, паприкой, солью и перцем. Смесь натереть мясо изнутри и свернуть в рулет. Перевязать кулинарной нитью. Сверху посолить и поперчить.
3. Мясо завернуть в пищевую пленку и оставить мариноваться на 2 часа или лучше на ночь.
4. Форму застелить пергаментом, выложить мясо и влить воду.
5. Накрыть фольгой и выпекать 1 ч. 30 мин. при температуре 180°.
6. Затем открыть фольгу, приподнять температуру до 210° и запекать еще 20 мин.
На OBOZ.UA есть много интересных рецептов буженины: