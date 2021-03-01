Главная Новости
МоваЯзык

/ Кулинарные новости

Буженина из индейки с курагой: рецепт от Алика Мкртчяна

Читать материал на украинском

Шеф-повар, финалист кулинарного проекта "МастерШеф. Профессионалы" Алик Мкртчян поделился рецептом приготовления домашней буженины из индейки. Алик, которого в ресторанных кругах называют богом мяса, советует запекать птицу с курагой.

Алик говорит, что запеченную индейку можно подавать на стол как в горячем виде (как основное блюдо), так и в холодном (как буженину).

Мясо получается очень сочным.
Мясо получается очень сочным. Источник: фото предоставлено Аликом Мкртчяном

  • бедро индейки

  • соль, перец

  • молотый мускатный орех

  • душистый перец

  • сухой молотый чеснок

  • курага

  1. Из бедра индейки вырезать косточку и лишний жир. Натереть солью и перцем.

  2. Курагу распределить по всей поверхности, свернуть рулетом. Завязать в нескольких местах кулинарными нитями.

  3. Завернуть плотно в 2-3 слоя фольги и поставить в разогретую до 170 градусов духовку.

  4. Запекать 120 минут, за 15 минут до окончания открыть фольгу и запекать до золотистой корочки.

Ранее OBOZREVATEL делился рецептом хинкали от Алика Мкртчяна. Идеальное блестящее тесто для хинкали Алик советует готовить с помощью тестомеса и раскатывать тестораскаткой: так оно получится идеально тонким и ровным.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Автор
Obozrevatel Obozrevatel
Тег
рецепт
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
FoodOboz