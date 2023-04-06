Буженина по-домашнему в духовке: как приготовить сочное мясо
Домашняя буженина – это вкусная мясная закуска, которую часто подают на праздничный стол. Для того чтобы мясо было мягким, нежным и сочным, его обязательно нужно мариновать с добавлением ароматных специй. И для особого аромата запекать буженину следует в фольге или рукаве.
Фудблогер Виталина с ником vitala_foodblog на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной запеченной буженины со специями.
Ингредиенты:
- свиное бедро – 1,5 кг
- соль
- специи: парика, сванская соль, чесночная соль, пажитник молотый, мясная универсальная приправа, приправа BBQ, приправа к сала
Способ приготовления:
1. Смешать между собой специи и соль. В полученной смеси тщательно запанировать свинину. Завернуть мясо в пергамент или фольгу.
2. Поставить мясо в холодную духовку и запекать при температуре 180 градусов 3 часа. После этого выключить духовку и оставить мясо до полного охлаждения.
3. Положить буженину в холодильник, есть можно на следующий день.
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