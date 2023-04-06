Буженина по-домашнему в духовке: как приготовить сочное мясо

Домашняя буженина – это вкусная мясная закуска, которую часто подают на праздничный стол. Для того чтобы мясо было мягким, нежным и сочным, его обязательно нужно мариновать с добавлением ароматных специй. И для особого аромата запекать буженину следует в фольге или рукаве.

Фудблогер Виталина с ником vitala_foodblog на своей странице в Instagram поделилась рецептом сочной запеченной буженины со специями.

Ингредиенты:

свиное бедро – 1,5 кг

соль

специи: парика, сванская соль, чесночная соль, пажитник молотый, мясная универсальная приправа, приправа BBQ, приправа к сала

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Способ приготовления:

1. Смешать между собой специи и соль. В полученной смеси тщательно запанировать свинину. Завернуть мясо в пергамент или фольгу.

2. Поставить мясо в холодную духовку и запекать при температуре 180 градусов 3 часа. После этого выключить духовку и оставить мясо до полного охлаждения.

3. Положить буженину в холодильник, есть можно на следующий день.

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