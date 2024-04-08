Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

Проблема классической белковой глазури на паску в том, что масса довольно долго застывает, а, со временем, быстро крошится. Поэтому если вы хотите сэкономить время и получить удачный продукт – воспользуйтесь вариантом, для которого яйца вообще не нужны. Консистенция получается в меру густой, и жидкость легко наносится на выпечку.

Идея приготовления безбелковой глазури на паску опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. В основе обычный желатин.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

Ингредиенты:

  • желатин – 3 г
  • вода – 10 г
  • сахар – 100 г
  • вода – 30 г

Способ приготовления:

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Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

1. Желатин залить водой.

2. Оставить набухнуть на 5 минут.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

3. К сахару добавить воду.

4. Поставить на огонь.

5. Постоянно помешивая, довести до кипения.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

6. Сразу отставить из огня.

7. Добавить набухший желатин.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

8. Хорошо перемешать.

9. Оставить до полного охлаждения.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

10. С помощью миксера все взбить на высоких оборотах до пышной белой и тягучей массы.

11. Паску можно просто обмакнуть в глазурь или набирать ложкой и наносить на подпеченный верх.

Быстрая глазурь на паску без яиц: хорошо застывает и не крошится

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