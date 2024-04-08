Проблема классической белковой глазури на паску в том, что масса довольно долго застывает, а, со временем, быстро крошится. Поэтому если вы хотите сэкономить время и получить удачный продукт – воспользуйтесь вариантом, для которого яйца вообще не нужны. Консистенция получается в меру густой, и жидкость легко наносится на выпечку.

Идея приготовления безбелковой глазури на паску опубликована на странице фудблогера Альбины с ником albik.food в Instagram. В основе обычный желатин.

Ингредиенты:

желатин – 3 г

вода – 10 г

сахар – 100 г

вода – 30 г

Способ приготовления:

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1. Желатин залить водой.

2. Оставить набухнуть на 5 минут.

3. К сахару добавить воду.

4. Поставить на огонь.

5. Постоянно помешивая, довести до кипения.

6. Сразу отставить из огня.

7. Добавить набухший желатин.

8. Хорошо перемешать.

9. Оставить до полного охлаждения.

10. С помощью миксера все взбить на высоких оборотах до пышной белой и тягучей массы.

11. Паску можно просто обмакнуть в глазурь или набирать ложкой и наносить на подпеченный верх.

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