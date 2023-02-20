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Быстрая закуска из лаваша с вкусной начинкой: делимся элементарным рецептом
Лаваш – идеальная основа для приготовления пирогов, лазаньи, закусок, шаурмы, бендериков. Еще они могут быть основой для штруделя, пиццы.
Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с тунцом, кукурузой и крем-сыром.
Ингредиенты:
- лаваш
- крем-сыр
- красный лук
- консервированный тунец
- кукурузка
- листья салата
Способ приготовления:
1. Лаваш смажьте крем-сыром.
2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.
3. Плотно закрутите ролл и отправьте на сковородку или гриль до образования золотистой корочки.
Подавайте закуску горячей!
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