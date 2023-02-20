Быстрая закуска из лаваша с вкусной начинкой: делимся элементарным рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,0 т.
Рецепт закуски

Лаваш – идеальная основа для приготовления пирогов, лазаньи, закусок, шаурмы, бендериков. Еще они могут быть основой для штруделя, пиццы. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с тунцом, кукурузой и крем-сыром. 

Рецепт закуски
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • крем-сыр
  • красный лук 
  • консервированный тунец
  • кукурузка
  • листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром.

Приготовление закуски

2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.

Вкусная начинка для лаваша

3. Плотно закрутите ролл и отправьте на сковородку или гриль до образования золотистой корочки.

Лаваш с вкусной начинкой

Подавайте закуску горячей!

Готовая закуска

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