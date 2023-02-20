Лаваш – идеальная основа для приготовления пирогов, лазаньи, закусок, шаурмы, бендериков. Еще они могут быть основой для штруделя, пиццы.

Кулинар Полина поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из лаваша, с тунцом, кукурузой и крем-сыром.

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Ингредиенты:

лаваш

крем-сыр

красный лук

консервированный тунец

кукурузка

листья салата

Способ приготовления:

1. Лаваш смажьте крем-сыром.

2. Выложите нарезанный тоненькими полосками красный лук, тунец, кукурузу и листья салата.

3. Плотно закрутите ролл и отправьте на сковородку или гриль до образования золотистой корочки.

Подавайте закуску горячей!

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