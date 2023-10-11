Быстрая квашеная капуста "Провансаль": будет хрустящей и без запаха

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт капусты

Квашеная капуста является очень ценным, вкусным и полезным продуктом, который специалисты советуют есть всем. Она является одним из лучших источников витамина С зимой. Кроме того, улучшает микрофлору и помогает восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике. Готовить ее можно с овощами, специями, луком и маслом. 

Как вкусно приготовить квашеную капусту

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты с перцем и морковью. 

Ингредиенты:

Маринад:

  • Вода – 500 мл
  • Соль – 1 ст. л.
  • Сахар –  2-2,5 ст. л.
  • Лавровый лист – 2 шт.
  • Горошины черного перца – 6-8 шт.
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Основные ингредиенты: 

  • Капуста – 1 кг
  • Морковь  – 1 шт.
  • Перец – 0,5 шт. 
  • Чеснок – 2 зуб. 

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте мелко. Морковь натрите на терке, перец порежьте брусками. 

Перец для блюда

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, специи, лавровый лист. 

Маринад для капусты

3. Капусту с овощами перемешайте и выложите в банку, добавьте измельченный чеснок, влейте горячий маринад. 

Капуста с маринадом

Есть ее можно через сутки, но лучше дать постоять дольше в холодильнику! 

Готовая капуста

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