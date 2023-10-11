Квашеная капуста является очень ценным, вкусным и полезным продуктом, который специалисты советуют есть всем. Она является одним из лучших источников витамина С зимой. Кроме того, улучшает микрофлору и помогает восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике. Готовить ее можно с овощами, специями, луком и маслом.

Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты с перцем и морковью.

Ингредиенты:

Маринад:

Вода – 500 мл

Соль – 1 ст. л.

Сахар – 2-2,5 ст. л.

Лавровый лист – 2 шт.

Горошины черного перца – 6-8 шт.

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Основные ингредиенты:

Капуста – 1 кг

Морковь – 1 шт.

Перец – 0,5 шт.

Чеснок – 2 зуб.

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко. Морковь натрите на терке, перец порежьте брусками.

2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, специи, лавровый лист.

3. Капусту с овощами перемешайте и выложите в банку, добавьте измельченный чеснок, влейте горячий маринад.

Есть ее можно через сутки, но лучше дать постоять дольше в холодильнику!

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