Быстрая квашеная капуста "Провансаль": будет хрустящей и без запаха
Квашеная капуста является очень ценным, вкусным и полезным продуктом, который специалисты советуют есть всем. Она является одним из лучших источников витамина С зимой. Кроме того, улучшает микрофлору и помогает восстановить здоровый баланс полезных бактерий в кишечнике. Готовить ее можно с овощами, специями, луком и маслом.
Кулинар Алина Фуди поделилась на своем YouTube-канале рецептом вкусной, хрустящей квашеной капусты с перцем и морковью.
Ингредиенты:
Маринад:
- Вода – 500 мл
- Соль – 1 ст. л.
- Сахар – 2-2,5 ст. л.
- Лавровый лист – 2 шт.
- Горошины черного перца – 6-8 шт.
Основные ингредиенты:
- Капуста – 1 кг
- Морковь – 1 шт.
- Перец – 0,5 шт.
- Чеснок – 2 зуб.
Способ приготовления:
1. Капусту нарежьте мелко. Морковь натрите на терке, перец порежьте брусками.
2. Маринад: воду доведите до кипения, добавьте сахар, соль, специи, лавровый лист.
3. Капусту с овощами перемешайте и выложите в банку, добавьте измельченный чеснок, влейте горячий маринад.
Есть ее можно через сутки, но лучше дать постоять дольше в холодильнику!
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