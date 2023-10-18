Быстрая лазанья для сытного и бюджетного ужина: рецепт блюда за 100 грн

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
150
Рецепт ленивой лазаньи

Лазанья – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы она была удачной, для основы используйте специальные листы для лазаньи или лаваш. Чтобы блюдо было нежным, кулинары советуют добавлять много сыра. 

Сытная лазанья

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрой лазаньи для сытного ужина с соусом и фаршем. 

Рецепт лазаньи
Видео дня

Ингредиенты:

  • фарш – 300 г 
  • лук – 1 шт. 
  • морковь – 1 шт. 
  • чеснок – 2 зуб. 
  • листы лазаньи
  • вода – 200 мл
  • томатная паста – 350 мл
  • соль, перец, итальянские травы
  • соус бешамель 
  • моцарелла, твердый сыр

Способ приготовления: 

1. Для болоньезе: нарезанный лук поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой и оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.

Начинка для блюда

2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст. л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст.л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте тертой моцареллой, твердым сыром и залейте остатками бешамеля.

Приготовление лазаньи

3. Запекайте 30 минут при 200 С.

Готовая лазанья

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты