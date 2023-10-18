Лазанья – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы она была удачной, для основы используйте специальные листы для лазаньи или лаваш. Чтобы блюдо было нежным, кулинары советуют добавлять много сыра.

Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрой лазаньи для сытного ужина с соусом и фаршем.

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Ингредиенты:

фарш – 300 г

лук – 1 шт.

морковь – 1 шт.

чеснок – 2 зуб.

листы лазаньи

вода – 200 мл

томатная паста – 350 мл

соль, перец, итальянские травы

соус бешамель

моцарелла, твердый сыр

Способ приготовления:

1. Для болоньезе: нарезанный лук поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой и оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.

2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст. л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст.л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте тертой моцареллой, твердым сыром и залейте остатками бешамеля.

3. Запекайте 30 минут при 200 С.

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