Быстрая лазанья для сытного и бюджетного ужина: рецепт блюда за 100 грн
Лазанья – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Для того, чтобы она была удачной, для основы используйте специальные листы для лазаньи или лаваш. Чтобы блюдо было нежным, кулинары советуют добавлять много сыра.
Кулинар Анна поделилась в Instagram рецептом быстрой лазаньи для сытного ужина с соусом и фаршем.
Ингредиенты:
- фарш – 300 г
- лук – 1 шт.
- морковь – 1 шт.
- чеснок – 2 зуб.
- листы лазаньи
- вода – 200 мл
- томатная паста – 350 мл
- соль, перец, итальянские травы
- соус бешамель
- моцарелла, твердый сыр
Способ приготовления:
1. Для болоньезе: нарезанный лук поджарьте до прозрачности, добавьте фарш, жарьте несколько минут разбивая комочки, добавьте морковь, чеснок, томаты в соке, воду, и закройте крышкой и оставьте тушиться на 1 час на маленьком огне. После посолите, поперчите, добавьте итальянские травы.
2. Соберите лазанью: форму смажьте маслом, добавьте 2 ст. л. соуса бешамель, сверху листья лазаньи, 3 ст.л. болоньезе, 3 ст. л. бешамеля и так 4 слоя лазаньи. Сверху присыпьте тертой моцареллой, твердым сыром и залейте остатками бешамеля.
3. Запекайте 30 минут при 200 С.
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