Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

Эрика Ильина
FoodOboz
1 минута
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Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

Летом хочется употреблять в пищу много овощей и зелени. Именно эти продукты насытят организм витаминами и создадут хорошее настроение.

Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт очень интересной, цветной летней закуски из овощей. Она готовится очень просто и точно понравится всем.

Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

Ингредиенты

  • Помидоры коктейльные – 300 гр
  • Кабачки – 1 шт
  • Лук – 1 шт
  • Чеснок – 2 зуб
  • Соевый соус – 1 ст.л.
  • Сок лимона – 2 ст.л.
  • Орегано сушеный – 1 ч.л.
  • Соль – 1-2 ч.л.
  • Базилик – 1-2 веточки
  • Оливковое масло – 2 ст.л.
  • Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем кольцами, помидоры – пополам.

Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

2. Лук нарезаем половинками колец.

Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

3. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.

Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.

4. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.

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