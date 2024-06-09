Быстрая летняя закуска из овощей: идеально дополнит любой обед.
Летом хочется употреблять в пищу много овощей и зелени. Именно эти продукты насытят организм витаминами и создадут хорошее настроение.
Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт очень интересной, цветной летней закуски из овощей. Она готовится очень просто и точно понравится всем.
Ингредиенты
- Помидоры коктейльные – 300 гр
- Кабачки – 1 шт
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2 зуб
- Соевый соус – 1 ст.л.
- Сок лимона – 2 ст.л.
- Орегано сушеный – 1 ч.л.
- Соль – 1-2 ч.л.
- Базилик – 1-2 веточки
- Оливковое масло – 2 ст.л.
- Мед – 2 ст.л.
Способ приготовления
1. Кабачки нарезаем кольцами, помидоры – пополам.
2. Лук нарезаем половинками колец.
3. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.
4. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.
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