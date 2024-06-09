Летом хочется употреблять в пищу много овощей и зелени. Именно эти продукты насытят организм витаминами и создадут хорошее настроение.

Фудблогер Ольга Рябенко в Instagram предложила рецепт очень интересной, цветной летней закуски из овощей. Она готовится очень просто и точно понравится всем.

Ингредиенты

Помидоры коктейльные – 300 гр

Кабачки – 1 шт

Лук – 1 шт

Чеснок – 2 зуб

Соевый соус – 1 ст.л.

Сок лимона – 2 ст.л.

Орегано сушеный – 1 ч.л.

Соль – 1-2 ч.л.

Базилик – 1-2 веточки

Оливковое масло – 2 ст.л.

Мед – 2 ст.л.

Способ приготовления

1. Кабачки нарезаем кольцами, помидоры – пополам.

2. Лук нарезаем половинками колец.

3. Натираем чеснок, измельчаем базилик и добавляем остальные ингредиенты.

4. Перемешиваем и маринуем в течение 2-3 часов.

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