Быстрая маринованная капуста с перцем, луком и морковью под капроновой крышкой: есть можно через сутки

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт квашеной капусты

Белокачанная капуста является очень полезным и универсальным овощем для приготовления вкусных салатов, супов, борща, а также ее можно тушить, жарить, мариновать и делать вкусные салаты с овощами на зиму. 

Что приготовить из капусты

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом салата из капусты, с морковью, сладким перцем и луком. 

Рецепт капусты
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Ингредиенты:

  • капуста – 5 кг
  • лук – 1 кг
  • сладкий перец – 1 кг
  • морковь – 1 кг
  • сахар – 200 г
  • соль – 4 ст. л.
  • уксус 9% – 300-350 мл
  • масло растительное – 300-350 мл

Способ приготовления: 

1. Капусту нарежьте мелко. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терку для моркови по-корейски. Перец порежьте соломкой.

Капуста с овощами

2. Овощи перемешайте, добавьте сахар, уксус, растительное масло, соль, хорошо перемешайте. 

Сахар, уксус и растительное масло для приготовления капусты

3. Положите салат в трехлитровые банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками. Или же храните в пластиковых ведерках.

Капуста с овощами

Капусту можно есть сразу, но лучше промариновать сутки. Салат хорошо хранится в подвале, а еще лучше в холодильнике! 

Готовая капуста

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