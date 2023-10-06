Белокачанная капуста является очень полезным и универсальным овощем для приготовления вкусных салатов, супов, борща, а также ее можно тушить, жарить, мариновать и делать вкусные салаты с овощами на зиму.

Кулинар Вита поделилась в Instagram рецептом салата из капусты, с морковью, сладким перцем и луком.

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Ингредиенты:

капуста – 5 кг

лук – 1 кг

сладкий перец – 1 кг

морковь – 1 кг

сахар – 200 г

соль – 4 ст. л.

уксус 9% – 300-350 мл

масло растительное – 300-350 мл

Способ приготовления:

1. Капусту нарежьте мелко. Лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на терку для моркови по-корейски. Перец порежьте соломкой.

2. Овощи перемешайте, добавьте сахар, уксус, растительное масло, соль, хорошо перемешайте.

3. Положите салат в трехлитровые банки, залейте выделившимся из овощей соком и накройте капроновыми крышками. Или же храните в пластиковых ведерках.

Капусту можно есть сразу, но лучше промариновать сутки. Салат хорошо хранится в подвале, а еще лучше в холодильнике!

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