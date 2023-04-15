Быстрая паска за 1 час со сливочной начинкой: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт паски

Приготовить паску за 1 час – реально, если выбирать для этого рецепт теста без замеса. К тому же, как правило паски на таком тесте не нужно оставлять подходить, их можно выпекать сразу после приготовления теста. Еще вкуснее будет приготовить их с начинкой из ягод, крема, творога. 

Паска без дрожжей

Кулинар Алена поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с ягодной начинкой, которая готовится 1 час. 

Рецепт паски
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Ингредиенты:

Тесто: 

  • мука – 300 г
  • сахар – 80 г
  • яйца – 4 шт. 
  • масло сливочное – 20 г
  • ванильный сахар – 20 г
  • творог – 200 г
  • крем-сыр – 180 г
  • соль – щепотка 

Начинка: 

  • крем-сыр – 180 г
  • сахарная пудра – 100 г
  • малина – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар, ванильный сахар, яйца, растопленное масло.

Приготовление основы для паски

2. Добавьте в массу крем-сыр, кисломолочный творог, щепотка соли, перемешайте до однородности.

Крем-сир для теста

3. После всыпьте муку, добавьте рыхлитель. Тесто должно получиться липким, но не жидким.

Приготовление теста для паски

4. Наполните формы на половину, не больше, выпекайте 40-50 мин при 180С.

Сколько выпекать паски

5. Начинка: в крем-сыр добавьте сахарную пудру, ягоды и перемешайте. 

Начинка для пасок

6. Охладите паски, срежьте верхушку и достаньте ложкой мякоть, наполните легкой сливочной начинкой, сверху украсьте паски глазурью и ягодами. 

Готовая паска с ягодной начинкой

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