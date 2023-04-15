Быстрая паска за 1 час со сливочной начинкой: делимся самым легким рецептом
Приготовить паску за 1 час – реально, если выбирать для этого рецепт теста без замеса. К тому же, как правило паски на таком тесте не нужно оставлять подходить, их можно выпекать сразу после приготовления теста. Еще вкуснее будет приготовить их с начинкой из ягод, крема, творога.
Кулинар Алена поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с ягодной начинкой, которая готовится 1 час.
Ингредиенты:
Тесто:
- мука – 300 г
- сахар – 80 г
- яйца – 4 шт.
- масло сливочное – 20 г
- ванильный сахар – 20 г
- творог – 200 г
- крем-сыр – 180 г
- соль – щепотка
Начинка:
- крем-сыр – 180 г
- сахарная пудра – 100 г
- малина – 50 г
Способ приготовления:
1. Смешайте сахар, ванильный сахар, яйца, растопленное масло.
2. Добавьте в массу крем-сыр, кисломолочный творог, щепотка соли, перемешайте до однородности.
3. После всыпьте муку, добавьте рыхлитель. Тесто должно получиться липким, но не жидким.
4. Наполните формы на половину, не больше, выпекайте 40-50 мин при 180С.
5. Начинка: в крем-сыр добавьте сахарную пудру, ягоды и перемешайте.
6. Охладите паски, срежьте верхушку и достаньте ложкой мякоть, наполните легкой сливочной начинкой, сверху украсьте паски глазурью и ягодами.
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