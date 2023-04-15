Приготовить паску за 1 час – реально, если выбирать для этого рецепт теста без замеса. К тому же, как правило паски на таком тесте не нужно оставлять подходить, их можно выпекать сразу после приготовления теста. Еще вкуснее будет приготовить их с начинкой из ягод, крема, творога.

Кулинар Алена поделилась в Instagram рецептом вкусной паски с ягодной начинкой, которая готовится 1 час.

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Ингредиенты:

Тесто:

мука – 300 г

сахар – 80 г

яйца – 4 шт.

масло сливочное – 20 г

ванильный сахар – 20 г

творог – 200 г

крем-сыр – 180 г

соль – щепотка

Начинка:

крем-сыр – 180 г

сахарная пудра – 100 г

малина – 50 г

Способ приготовления:

1. Смешайте сахар, ванильный сахар, яйца, растопленное масло.

2. Добавьте в массу крем-сыр, кисломолочный творог, щепотка соли, перемешайте до однородности.

3. После всыпьте муку, добавьте рыхлитель. Тесто должно получиться липким, но не жидким.

4. Наполните формы на половину, не больше, выпекайте 40-50 мин при 180С.

5. Начинка: в крем-сыр добавьте сахарную пудру, ягоды и перемешайте.

6. Охладите паски, срежьте верхушку и достаньте ложкой мякоть, наполните легкой сливочной начинкой, сверху украсьте паски глазурью и ягодами.

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