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Быстрая пицца без муки и теста для перекуса: готовится на сковороде
Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей, тортильи. Для начинки можно использовать любые овощи, колбасу, мясо, морепродукты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с филе, овощами и соусами.
Ингредиенты:
- лаваш
- филе копченное
- кетчуп
- сыр
- помидор
- перец
- яйца
- молоко
Способ приготовления:
1. Порежьте лаваш, залейте его молоком, добавьте яйца, специи и перемешайте.
2. Выложите эту смесь на сковороду, сверху смажьте соусом, выложите порезанное мясо и овощи, присыпьте сыром.
3. Готовьте пиццу под крышкой!
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