Быстрая пицца без муки и теста для перекуса: готовится на сковороде

Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей, тортильи. Для начинки можно использовать любые овощи, колбасу, мясо, морепродукты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с филе, овощами и соусами.

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Ингредиенты:

лаваш

филе копченное

кетчуп

сыр

помидор

перец

яйца

молоко

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваш, залейте его молоком, добавьте яйца, специи и перемешайте.

2. Выложите эту смесь на сковороду, сверху смажьте соусом, выложите порезанное мясо и овощи, присыпьте сыром.

3. Готовьте пиццу под крышкой!

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