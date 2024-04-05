Быстрая пицца без муки и теста для перекуса: готовится на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Домашняя пицца

Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей, тортильи. Для начинки можно использовать любые овощи, колбасу, мясо, морепродукты. 

Как приготовить пиццу на сковороде

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пиццы из лаваша, с филе, овощами и соусами. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • лаваш
  • филе копченное 
  • кетчуп 
  • сыр 
  • помидор 
  • перец 
  • яйца
  • молоко 

Способ приготовления:

1. Порежьте лаваш, залейте его молоком, добавьте яйца, специи и перемешайте.

Основа для пиццы

2. Выложите эту смесь на сковороду, сверху смажьте соусом, выложите порезанное мясо и овощи, присыпьте сыром. 

Приготовление блюда

3. Готовьте пиццу под крышкой!

Готовая пицца без теста

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