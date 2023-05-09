Пицца может быть быстрым вариантов перекуса, а также обеда и даже ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно и без теста, заменив его например, овощами, лавашем. Для начинки можно использовать морепродукты, овощи, зелень, сыр, мясо, бекон, колбасу и разных соусы.

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из шпината с сыром, нутом и грибами, которая готовится на сковороде.

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Ингредиенты:

шпинат – 100 г

нут – 120 г

яйца – 2 шт.

вода – 20 мл

соль – по вкусу

Начинка:

шампиньоны

сыр

сыр Бри

Способ приготовления:

1. Нут переложите в кофемолку и хорошо перебейте до состояния муки.

2. Шпинат бланшируйте 2-3 минуты в кипятке, откиньте на друшлаг. Перебейте в блендере шпинат с яйцами и солью, добавьте нутовую муку и воду, перебейте до однородности.

3. Сковороду смажьте маслом, но можно и без масла, если у вас антипригарная сковорода. Выложите ровным слоем тесто, жарьте на среднем огне 4 минуты, переверните. Выложить грибы, тертый твердый сыр и сыр Бри. Накройте крышкой и поджарьте еще на маленьком огне, пока творог не расплавится.

Для начинки можно использовать также помидоры, маслины, перец, колбасу, куриное филе – по вашему вкусу!

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