Быстрая пицца без теста для легкого ужина: из чего приготовить основу для блюда
Пицца может быть быстрым вариантов перекуса, а также обеда и даже ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно и без теста, заменив его например, овощами, лавашем. Для начинки можно использовать морепродукты, овощи, зелень, сыр, мясо, бекон, колбасу и разных соусы.
Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из шпината с сыром, нутом и грибами, которая готовится на сковороде.
Ингредиенты:
- шпинат – 100 г
- нут – 120 г
- яйца – 2 шт.
- вода – 20 мл
- соль – по вкусу
Начинка:
- шампиньоны
- сыр
- сыр Бри
Способ приготовления:
1. Нут переложите в кофемолку и хорошо перебейте до состояния муки.
2. Шпинат бланшируйте 2-3 минуты в кипятке, откиньте на друшлаг. Перебейте в блендере шпинат с яйцами и солью, добавьте нутовую муку и воду, перебейте до однородности.
3. Сковороду смажьте маслом, но можно и без масла, если у вас антипригарная сковорода. Выложите ровным слоем тесто, жарьте на среднем огне 4 минуты, переверните. Выложить грибы, тертый твердый сыр и сыр Бри. Накройте крышкой и поджарьте еще на маленьком огне, пока творог не расплавится.
Для начинки можно использовать также помидоры, маслины, перец, колбасу, куриное филе – по вашему вкусу!
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