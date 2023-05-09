Быстрая пицца без теста для легкого ужина: из чего приготовить основу для блюда

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Домашняя пицца

Пицца может быть быстрым вариантов перекуса, а также обеда и даже ужина. Стоит отметить, что готовить ее можно и без теста, заменив его например, овощами, лавашем. Для начинки можно использовать морепродукты, овощи, зелень, сыр, мясо, бекон, колбасу и разных соусы. 

Домашняя пицца

Кулинар Дарья поделилась в Instagram рецептом вкусной пиццы из шпината с сыром, нутом и грибами, которая готовится на сковороде. 

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • шпинат – 100 г
  • нут – 120 г
  • яйца – 2 шт. 
  • вода – 20 мл
  • соль – по вкусу 

Начинка:

  • шампиньоны
  • сыр
  • сыр Бри 

Способ приготовления:

1. Нут переложите в кофемолку и хорошо перебейте до состояния муки. 

Основа для пиццы

2. Шпинат бланшируйте 2-3 минуты в кипятке, откиньте на друшлаг. Перебейте в блендере шпинат с яйцами и солью, добавьте нутовую муку и воду, перебейте до однородности.

Приготовление пиццы на сковороде

3. Сковороду смажьте маслом, но можно и без масла, если у вас антипригарная сковорода. Выложите ровным слоем тесто, жарьте на среднем огне 4 минуты, переверните. Выложить грибы, тертый твердый сыр и сыр Бри. Накройте крышкой и поджарьте еще на маленьком огне, пока творог не расплавится.

Пицца со шпината

Для начинки можно использовать также помидоры, маслины, перец, колбасу, куриное филе – по вашему вкусу!

Готовая пицца

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