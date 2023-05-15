Быстрая пицца без теста на сковороде за 10 минут: из чего приготовить вкусное блюдо
Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пиццу из лаваша можно готовить как в духовке, так и на сковороде.
Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, простой в приготовление пиццы из лаваша, с сыром, зеленью, грибами.
Видео дня
Ингредиенты:
- лаваш круглый – 1 шт.
- шампиньоны – 4-5 шт.
- яйца – 2 шт.
- томатный соус с базиликом
- моцарелла твердая – 50 г
- руккола
- ветчина или колбаса
- перец болгарский
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Грибы нарежьте тоненькими пластинками и пожарьте до румяности.
2. Яйца взбейте со специями и залейте в сковороду.
3. Накройте лавашем, после переверните на вторую сторону, смажьте соусом, выложите натертый сыр, далее выложите рукколу, колбасу и перец.
4. Накройте крышкой на минуту, чтобы сыр расплавился.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: