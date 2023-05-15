Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пиццу из лаваша можно готовить как в духовке, так и на сковороде.

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, простой в приготовление пиццы из лаваша, с сыром, зеленью, грибами.

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Ингредиенты:

лаваш круглый – 1 шт.

шампиньоны – 4-5 шт.

яйца – 2 шт.

томатный соус с базиликом

моцарелла твердая – 50 г

руккола

ветчина или колбаса

перец болгарский

соль, перец

Способ приготовления:

1. Грибы нарежьте тоненькими пластинками и пожарьте до румяности.

2. Яйца взбейте со специями и залейте в сковороду.

3. Накройте лавашем, после переверните на вторую сторону, смажьте соусом, выложите натертый сыр, далее выложите рукколу, колбасу и перец.

4. Накройте крышкой на минуту, чтобы сыр расплавился.

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