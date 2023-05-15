Быстрая пицца без теста на сковороде за 10 минут: из чего приготовить вкусное блюдо

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
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Домашняя пицца

Домашнюю пиццу можно готовить не только из теста, но и из лаваша, овощей. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите. Стоит отметить, что пиццу из лаваша можно готовить как в духовке, так и на сковороде. 

Пицца на лаваше

Кулинар Юлия поделилась в Instagram рецептом вкусной, простой в приготовление пиццы из лаваша, с сыром, зеленью, грибами.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • лаваш круглый – 1 шт.
  • шампиньоны – 4-5 шт.
  • яйца – 2 шт.
  • томатный соус с базиликом
  • моцарелла твердая – 50 г
  • руккола
  • ветчина или колбаса
  • перец болгарский
  • соль, перец

Способ приготовления:

1. Грибы нарежьте тоненькими пластинками и пожарьте до румяности.

Жареные грибы

2. Яйца взбейте со специями и залейте в сковороду.

Приготовление пиццы

3. Накройте лавашем, после переверните на вторую сторону, смажьте соусом, выложите натертый сыр, далее выложите рукколу, колбасу  и перец.

Пицца на сковороде с рукколой, сыром и грибами

4. Накройте крышкой на минуту, чтобы сыр расплавился.

Готовая пицца

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