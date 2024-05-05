Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вкусной домашней пиццы с колбасками для взрослых и детей. Блюдо получается вкуснее, чем в любом общепите.

Рецептом приготовления домашней пиццы поделился фудблогер Владимир Ярославский. Также он в своем Instagram рассказал, как приготовить вкусный соус.

Ингредиенты для теста

Теплая вода – 330 гр

Мед – 20 гр

Свежие дрожжи – 10 гр

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Соль – 7 гр

Мука – 500 гр

Оливковое масло – 20 гр

Ингредиенты для соуса

Томаты в собственном соке – 800 гр

Лук – 1 шт

Чеснок – 2-4 зуб

Оливковое масло – 50 мл

Сухой орегано

Тимьян

Розмарин

Соль

Перец

Способ приготовления теста

1.В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать им активироваться в течение 15 минут, добавить просеянную муку.

2. Замесить тесто и вмешать растительное масло. Накрыть полотенцем или пленкой, дать постоять в течение 30 минут в теплом месте.

3. Мокрыми руками заложить тесто в 4 раза и снова накрыть, можно повторить несколько раз.

4. Хорошо подошедшее тесто разделить на 3 части, осторожно сформировать шарики и снова дать постоять в течение 15-20 мин.

5. Из шарика на мелкой кукурузной каше руками формируем корж – движениями выминая воздух от центра к бортам – диаметром 30 см.

6. Выкладываем тесто на пергамент.

Способ приготовления соуса

1.Произвольно нарезанный лук легко обжариваем на масле, добавляя чеснок и ароматные травы, томаты в собственном соке, соль и перец.

2. На маленьком огне томим соус в течение минут 20, но так, чтобы не очень испарялся.

3. Протираем через крупное сито или блендером доводим до однородности.

4. На сформированное тесто, немного постоявшее добавляю 120 гр соуса, и любую начинку по вкусу.

5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке на максимальной температуре в течение 12-14 минут.

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