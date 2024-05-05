Быстрая пицца и домашний соус: все, что нужно для итальянского ужина
Предлагаем вашему вниманию рецепт приготовления вкусной домашней пиццы с колбасками для взрослых и детей. Блюдо получается вкуснее, чем в любом общепите.
Рецептом приготовления домашней пиццы поделился фудблогер Владимир Ярославский. Также он в своем Instagram рассказал, как приготовить вкусный соус.
Ингредиенты для теста
- Теплая вода – 330 гр
- Мед – 20 гр
- Свежие дрожжи – 10 гр
- Соль – 7 гр
- Мука – 500 гр
- Оливковое масло – 20 гр
Ингредиенты для соуса
- Томаты в собственном соке – 800 гр
- Лук – 1 шт
- Чеснок – 2-4 зуб
- Оливковое масло – 50 мл
- Сухой орегано
- Тимьян
- Розмарин
- Соль
- Перец
Способ приготовления теста
1.В теплой воде растворить мед и дрожжи, дать им активироваться в течение 15 минут, добавить просеянную муку.
2. Замесить тесто и вмешать растительное масло. Накрыть полотенцем или пленкой, дать постоять в течение 30 минут в теплом месте.
3. Мокрыми руками заложить тесто в 4 раза и снова накрыть, можно повторить несколько раз.
4. Хорошо подошедшее тесто разделить на 3 части, осторожно сформировать шарики и снова дать постоять в течение 15-20 мин.
5. Из шарика на мелкой кукурузной каше руками формируем корж – движениями выминая воздух от центра к бортам – диаметром 30 см.
6. Выкладываем тесто на пергамент.
Способ приготовления соуса
1.Произвольно нарезанный лук легко обжариваем на масле, добавляя чеснок и ароматные травы, томаты в собственном соке, соль и перец.
2. На маленьком огне томим соус в течение минут 20, но так, чтобы не очень испарялся.
3. Протираем через крупное сито или блендером доводим до однородности.
4. На сформированное тесто, немного постоявшее добавляю 120 гр соуса, и любую начинку по вкусу.
5. Выпекаем в предварительно разогретой духовке на максимальной температуре в течение 12-14 минут.
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