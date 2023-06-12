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Быстрая пицца из лаваша: готовится 10 минут
Пицца – блюдо, которое можно готовить из теста, а также из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, начиная от куриного филе, овощей, сыра, заканчивая морепродуктами.
Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении пиццы из лаваша.
Ингредиенты:
- лаваш – 50 г
- яйца – 1 шт.
- сметана – 1 ст. л.
- кетчуп – 25 г
- копченое куриное филе – 45 г
- моцарелла – 30 г
- соль
Способ приготовления:
1. Порежьте соломкой лаваш.
2. Выложите в миску, добавьте яйцо, сметану, перемешайте и выложите на сковороду.
3. Сверху смажьте кетчупом, выложите порезанное филе, присыпьте натертым сыром и готовьте под крышкой 5 минут.
Порежьте пиццу горячей и подавайте!
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