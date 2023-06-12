Пицца – блюдо, которое можно готовить из теста, а также из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, начиная от куриного филе, овощей, сыра, заканчивая морепродуктами.

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении пиццы из лаваша.

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Ингредиенты:

лаваш – 50 г

яйца – 1 шт.

сметана – 1 ст. л.

кетчуп – 25 г

копченое куриное филе – 45 г

моцарелла – 30 г

соль

Способ приготовления:

1. Порежьте соломкой лаваш.

2. Выложите в миску, добавьте яйцо, сметану, перемешайте и выложите на сковороду.

3. Сверху смажьте кетчупом, выложите порезанное филе, присыпьте натертым сыром и готовьте под крышкой 5 минут.

Порежьте пиццу горячей и подавайте!

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