Быстрая пицца из лаваша: готовится 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Рецепт пиццы

Пицца – блюдо, которое можно готовить из теста, а также из лаваша. Для начинки можно использовать любые ингредиенты, начиная от куриного филе, овощей, сыра, заканчивая морепродуктами.

Домашняя пицца

Кулинар Ирина поделилась в Instagram рецептом вкусной и очень быстрой в приготовлении пиццы из лаваша.

Рецепт пиццы
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Ингредиенты:

  • лаваш – 50 г
  • яйца – 1 шт.
  • сметана – 1 ст. л.
  • кетчуп – 25 г
  • копченое куриное филе – 45 г
  • моцарелла – 30 г
  • соль

Способ приготовления:

1. Порежьте соломкой лаваш.

Лаваш для блюда

2. Выложите в миску, добавьте яйцо, сметану, перемешайте и выложите на сковороду.

Приготовление основы для пиццы

3. Сверху смажьте кетчупом, выложите порезанное филе, присыпьте натертым сыром и готовьте под крышкой 5 минут.

Приготовление пиццы

Порежьте пиццу горячей и подавайте!

Готовая пицца

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