Быстрая пицца в мультиварке: вкусное блюдо за считанные минуты

Екатерина Ягович
Екатерина Ягович
FoodOboz
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Быстрая пицца в мультиварке: вкусное блюдо за считанные минуты

Для того, чтобы приготовить поистине вкусную пиццу, совсем не обязательно долго возиться с тестом и выпеканием. Существует способ, который поможет сделать блюдо за минимальное количество времени, но оно будет не хуже традиционного. Для него следует использовать мультиварку.

Приготовление пиццы

Пицца в мультиварке.

Идея от Виталия Думинского опубликована на странице Лучшие рецепты Для хорошей Хозяйки в Facebook.Ингредиенты:

  • Кефир – 150 мл

  • Сметана – 2 ст.л

  • Соль – ½ ч.л

  • Сода – ½ ч.л

  • Сахар – ½ ч.л

  • Масло – 50 г

  • Мука – 280 г

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Для начинки:

  • Копченая колбаса – 100 г

  • Вареная колбаса – 50-70 г

  • Помидоры – 1 штука

  • Соленый помидор – 1 штука

  • Твердый творог – 50-70 г

  • Яйца – 2 штуки

  • Соус томатный.

Способ приготовления:

Начинка для пиццы

  1. Смешать кефир и сметану, добавляем соль и соду, хорошо перемешать, оставить на 5-7 минут.

  2. Включить мультиварку, выбрать режим "Жарки", выложить и растопить масло.

  3. К кефиру добавить сахар, размешать.

  4. Туда же вылить растопленное масло, сделать массу однородной.

  5. В несколько этапов добавляем муку, месим мягкое тесто, тесто должно получиться мягким, слегка прилипнуть к рукам.

  6. Разделить тесто на 3-4 части (в зависимости от размера мультиварки).

  7. Руками сформировать из теста тонкий корж

  8. Смазать томатной пастой.

  9. Мелко порезать все ингредиенты для начинки. Выложить на тесто.

  10. Взбиваем яйца и с помощью кисточки смазать начинку.

  11. Сверху посыпать тертым сыром.

  12. Закрыть мультиварку, в режиме "выпечка" готовить 30 минут.

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