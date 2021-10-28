Быстрая пицца в мультиварке: вкусное блюдо за считанные минуты

Для того, чтобы приготовить поистине вкусную пиццу, совсем не обязательно долго возиться с тестом и выпеканием. Существует способ, который поможет сделать блюдо за минимальное количество времени, но оно будет не хуже традиционного. Для него следует использовать мультиварку.

Пицца в мультиварке.

Идея от Виталия Думинского опубликована на странице Лучшие рецепты Для хорошей Хозяйки в Facebook.Ингредиенты:

Кефир – 150 мл

Сметана – 2 ст.л

Соль – ½ ч.л

Сода – ½ ч.л

Сахар – ½ ч.л

Масло – 50 г

Мука – 280 г

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Для начинки:

Копченая колбаса – 100 г

Вареная колбаса – 50-70 г

Помидоры – 1 штука

Соленый помидор – 1 штука

Твердый творог – 50-70 г

Яйца – 2 штуки

Соус томатный.

Способ приготовления:

Смешать кефир и сметану, добавляем соль и соду, хорошо перемешать, оставить на 5-7 минут. Включить мультиварку, выбрать режим "Жарки", выложить и растопить масло. К кефиру добавить сахар, размешать. Туда же вылить растопленное масло, сделать массу однородной. В несколько этапов добавляем муку, месим мягкое тесто, тесто должно получиться мягким, слегка прилипнуть к рукам. Разделить тесто на 3-4 части (в зависимости от размера мультиварки). Руками сформировать из теста тонкий корж Смазать томатной пастой. Мелко порезать все ингредиенты для начинки. Выложить на тесто. Взбиваем яйца и с помощью кисточки смазать начинку. Сверху посыпать тертым сыром. Закрыть мультиварку, в режиме "выпечка" готовить 30 минут.

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