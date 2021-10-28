Быстрая пицца в мультиварке: вкусное блюдо за считанные минуты
Для того, чтобы приготовить поистине вкусную пиццу, совсем не обязательно долго возиться с тестом и выпеканием. Существует способ, который поможет сделать блюдо за минимальное количество времени, но оно будет не хуже традиционного. Для него следует использовать мультиварку.
Пицца в мультиварке.
Идея от Виталия Думинского опубликована на странице Лучшие рецепты Для хорошей Хозяйки в Facebook.Ингредиенты:
Кефир – 150 мл
Сметана – 2 ст.л
Соль – ½ ч.л
Сода – ½ ч.л
Сахар – ½ ч.л
Масло – 50 г
Мука – 280 г
Для начинки:
Копченая колбаса – 100 г
Вареная колбаса – 50-70 г
Помидоры – 1 штука
Соленый помидор – 1 штука
Твердый творог – 50-70 г
Яйца – 2 штуки
Соус томатный.
Способ приготовления:
Смешать кефир и сметану, добавляем соль и соду, хорошо перемешать, оставить на 5-7 минут.
Включить мультиварку, выбрать режим "Жарки", выложить и растопить масло.
К кефиру добавить сахар, размешать.
Туда же вылить растопленное масло, сделать массу однородной.
В несколько этапов добавляем муку, месим мягкое тесто, тесто должно получиться мягким, слегка прилипнуть к рукам.
Разделить тесто на 3-4 части (в зависимости от размера мультиварки).
Руками сформировать из теста тонкий корж
Смазать томатной пастой.
Мелко порезать все ингредиенты для начинки. Выложить на тесто.
Взбиваем яйца и с помощью кисточки смазать начинку.
Сверху посыпать тертым сыром.
Закрыть мультиварку, в режиме "выпечка" готовить 30 минут.
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: