Быстрая закуска из кабачков: для праздничного стола и на каждый день

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Кабачки могут быть главным ингредиентом при приготовлении рагу, соусов, закусок и супов. Еще их можно консервировать, мариновать и тушить, делать вкусную икру.

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Закуска из кабачка

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сыром.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • кабачок (небольшой) – 2 шт.
  • соль – по вкусу
  • яйцо – 1 шт.
  • мука
  • сухари

Для начинки:

  • чеснок – 2-3 зуб.
  • майонез – 2 ст.л.
  • сыр – 125 г
  • укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, посолите, перемешайте и откладываем, чтобы пустили сок. Слейте лишнюю жидкость, еще можно дополнительно слегка просушить бумажными полотенцами.

Сырые кабачки

2. Кольцо кабачка обмокните в муке, далее во взбитом яйце и в конце в сухарях.

Кляр для овощей

3. Обжарьте на небольшом огне в разогретом масле с двух сторон до готовности и золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

Жареные кабачки

4. Начинка: в миске смешайте до однородности выжатый чеснок, майонез и натертый на мелкую терку сыр.

Сырная начинка

5. Кабачки смазываем творожной начинкой и выкладываем на тарелку. Сверху присыпаем мелко нарубленным укропом. По желанию можно украсить еще помидорами.

Готовая закуска

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