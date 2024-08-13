Кабачки могут быть главным ингредиентом при приготовлении рагу, соусов, закусок и супов. Еще их можно консервировать, мариновать и тушить, делать вкусную икру.

Видео дня

Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сыром.

Ингредиенты:

кабачок (небольшой) – 2 шт.

соль – по вкусу

яйцо – 1 шт.

мука

сухари

Для начинки:

чеснок – 2-3 зуб.

майонез – 2 ст.л.

сыр – 125 г

укроп – несколько веточек

Способ приготовления:

1. Кабачки порежьте кружочками, посолите, перемешайте и откладываем, чтобы пустили сок. Слейте лишнюю жидкость, еще можно дополнительно слегка просушить бумажными полотенцами.

2. Кольцо кабачка обмокните в муке, далее во взбитом яйце и в конце в сухарях.

3. Обжарьте на небольшом огне в разогретом масле с двух сторон до готовности и золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.

4. Начинка: в миске смешайте до однородности выжатый чеснок, майонез и натертый на мелкую терку сыр.

5. Кабачки смазываем творожной начинкой и выкладываем на тарелку. Сверху присыпаем мелко нарубленным укропом. По желанию можно украсить еще помидорами.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: