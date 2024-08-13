Быстрая закуска из кабачков: для праздничного стола и на каждый день
Кабачки могут быть главным ингредиентом при приготовлении рагу, соусов, закусок и супов. Еще их можно консервировать, мариновать и тушить, делать вкусную икру.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом вкусной закуски из кабачков, с помидорами и сыром.
Ингредиенты:
- кабачок (небольшой) – 2 шт.
- соль – по вкусу
- яйцо – 1 шт.
- мука
- сухари
Для начинки:
- чеснок – 2-3 зуб.
- майонез – 2 ст.л.
- сыр – 125 г
- укроп – несколько веточек
Способ приготовления:
1. Кабачки порежьте кружочками, посолите, перемешайте и откладываем, чтобы пустили сок. Слейте лишнюю жидкость, еще можно дополнительно слегка просушить бумажными полотенцами.
2. Кольцо кабачка обмокните в муке, далее во взбитом яйце и в конце в сухарях.
3. Обжарьте на небольшом огне в разогретом масле с двух сторон до готовности и золотистой корочки. Выложите на бумажное полотенце, чтобы забрать лишний жир.
4. Начинка: в миске смешайте до однородности выжатый чеснок, майонез и натертый на мелкую терку сыр.
5. Кабачки смазываем творожной начинкой и выкладываем на тарелку. Сверху присыпаем мелко нарубленным укропом. По желанию можно украсить еще помидорами.
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