Быстрая запеканка "Чудо" из картофеля и фарша: готовится 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
2 минуты
54
Картофельная запеканка

Запеканки можно готовить из овощей, с сыром, мясом и рыбой. А если вы хотите более сытное блюдо, добавьте обязательно мясо, грибы, можно картофель, капусту. 

Запеканка из капусты

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом быстрой и очень сытной запеканки "Чудо", основа которой – мясной фарш и картофель. 

Рецепт запеканки
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Ингредиенты: 

  • мясной фарш – 500 г
  • лук – 1 шт. 
  • картофель – 3-5 шт. 
  • сметана – 200 г
  • горчица – 1 ч. л.
  • сыр твердый – 200 г
  • специи – по вкусу 

Способ приготовления:

1. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на дно формы для запекания.

Фарш для блюда

2. Лук мелко нарежьте и выложите поверх фарша. 

3. Картошку натрите на крупной терке, посолите и выложить сверху.

Тертый картофель

4. Сметану смешайте со специями и горчицей, выложите на картофель. Посыпьте тертым сыром.

Соус для блюда

5. Запекайте 30-40 минут при 190 С.

Сколько готовить запеканку

Подавайте со свежими овощами! 

Готовая запеканка

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