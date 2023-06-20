Запеканки можно готовить из овощей, с сыром, мясом и рыбой. А если вы хотите более сытное блюдо, добавьте обязательно мясо, грибы, можно картофель, капусту.

Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом быстрой и очень сытной запеканки "Чудо", основа которой – мясной фарш и картофель.

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Ингредиенты:

мясной фарш – 500 г

лук – 1 шт.

картофель – 3-5 шт.

сметана – 200 г

горчица – 1 ч. л.

сыр твердый – 200 г

специи – по вкусу

Способ приготовления:

1. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на дно формы для запекания.

2. Лук мелко нарежьте и выложите поверх фарша.

3. Картошку натрите на крупной терке, посолите и выложить сверху.

4. Сметану смешайте со специями и горчицей, выложите на картофель. Посыпьте тертым сыром.

5. Запекайте 30-40 минут при 190 С.

Подавайте со свежими овощами!

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