Быстрая запеканка "Чудо" из картофеля и фарша: готовится 30 минут
Запеканки можно готовить из овощей, с сыром, мясом и рыбой. А если вы хотите более сытное блюдо, добавьте обязательно мясо, грибы, можно картофель, капусту.
Кулинар Татьяна поделилась в Instagram рецептом быстрой и очень сытной запеканки "Чудо", основа которой – мясной фарш и картофель.
Видео дня
Ингредиенты:
- мясной фарш – 500 г
- лук – 1 шт.
- картофель – 3-5 шт.
- сметана – 200 г
- горчица – 1 ч. л.
- сыр твердый – 200 г
- специи – по вкусу
Способ приготовления:
1. Фарш смешайте с солью и перцем, выложите на дно формы для запекания.
2. Лук мелко нарежьте и выложите поверх фарша.
3. Картошку натрите на крупной терке, посолите и выложить сверху.
4. Сметану смешайте со специями и горчицей, выложите на картофель. Посыпьте тертым сыром.
5. Запекайте 30-40 минут при 190 С.
Подавайте со свежими овощами!
Также на OBOZREVATEL вы можете ознакомиться с рецептами: