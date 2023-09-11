Это самая быстрая запеканка, которую вы можете приготовить на обед, ведь измельчать для нее нужно только сыр. Для основы требуются обычные замороженные овощи из пачки – их просто выложить в емкость. Вы добавляете сырную заливку, ставите все в духовку и можете заниматься своими делами – все максимально элементарно и вкусно.

Идея приготовления овощной запеканки с сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сырная масса во время выпекания поднимается и становится очень пышной.

Ингредиенты:

овощная смесь (замороженная) – 400 г

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яйца – 3 шт

сыр твердый – 100 г

сметана – 3 ст.л.

масло растительное

соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Разогреваем духовку при температуре 180 градусов.

2. На сковороде обжариваем овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут.

3. Солим, перчим по вкусу.

4. Твердый сыр натираем на большой терке.

5. В отдельной миске смешиваем вместе яйца, сыр и сметану.

6. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем поджаренные овощи и заливаем яично-творожной заливкой.

7. Выпекаем в течение 30 минут.

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