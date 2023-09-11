Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
693
Рецепт запеканки

Это самая быстрая запеканка, которую вы можете приготовить на обед, ведь измельчать для нее нужно только сыр. Для основы требуются обычные замороженные овощи из пачки – их просто выложить в емкость. Вы добавляете сырную заливку, ставите все в духовку и можете заниматься своими делами – все максимально элементарно и вкусно.

Идея приготовления овощной запеканки с сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сырная масса во время выпекания поднимается и становится очень пышной.

Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

Ингредиенты:

  • овощная смесь (замороженная) – 400 г
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  • яйца – 3 шт
  • сыр твердый – 100 г
  • сметана – 3 ст.л.
  • масло растительное
  • соль/перец – по вкусу

Способ приготовления:

Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

1. Разогреваем духовку при температуре 180 градусов.

2. На сковороде обжариваем овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут.

Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

3. Солим, перчим по вкусу.

4. Твердый сыр натираем на большой терке.

Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

5. В отдельной миске смешиваем вместе яйца, сыр и сметану.

6. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем поджаренные овощи и заливаем яично-творожной заливкой.

Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо

7. Выпекаем в течение 30 минут.

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