Быстрая запеканка из замороженных овощей для обеда: как приготовить блюдо
Это самая быстрая запеканка, которую вы можете приготовить на обед, ведь измельчать для нее нужно только сыр. Для основы требуются обычные замороженные овощи из пачки – их просто выложить в емкость. Вы добавляете сырную заливку, ставите все в духовку и можете заниматься своими делами – все максимально элементарно и вкусно.
Идея приготовления овощной запеканки с сыром в духовке опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Сырная масса во время выпекания поднимается и становится очень пышной.
Ингредиенты:
- овощная смесь (замороженная) – 400 г
- яйца – 3 шт
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 3 ст.л.
- масло растительное
- соль/перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Разогреваем духовку при температуре 180 градусов.
2. На сковороде обжариваем овощную смесь на растительном масле в течение 15 минут.
3. Солим, перчим по вкусу.
4. Твердый сыр натираем на большой терке.
5. В отдельной миске смешиваем вместе яйца, сыр и сметану.
6. Форму для запекания смазываем растительным маслом, выкладываем поджаренные овощи и заливаем яично-творожной заливкой.
7. Выпекаем в течение 30 минут.
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