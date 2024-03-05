Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

Эрика Ильина
FoodOboz
2 минуты
300
Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

Зачем продолжать готовить обычные голубцы, если ленивые сделать гораздо проще и быстрее? А получаются они не менее вкусными.

Рецептом именно таких ленивых голубцов поделился фудблогер Алекс Миль. В своем Instagram он рассказал, как приготовить ленивые голубцы таким образом, чтобы они получились еще вкуснее обычных.

Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

Ингредиенты

  • Фарш – 600 гр
  • Рис – 250 гр
Видео дня
  • Лук – 160 гр
  • Морковь – 120 гр
  • Капуста – 400 гр
  • Сметана – 4 ст.л.
  • Томатная паста – 4 ст.л.
  • Теплая вода – 500 мл
  • Масло для жарки
  • Соль
  • Перец
  • Зелень

Способ приготовления

1.Отвариваем рис, нарезаем капусту, натираем морковь на мелкой терке, мелко нарезаем лук.

2. На сковороду вливаем 2 ст.л масла и на ней жарим капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой. Приблизительно 7-10 минут.

Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

3. В тарелку вбрасываем овощи, рис, фарш, зелень. Солим, перчим и вымешиваем до однородной массы.

Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

4. Формируем голубцы и выкладываем на сковородку. В тарелку вливаем теплую воду, добавляем сметанную и томатную пасту, размешиваем и выливаем в голубцы, чтобы покрыть их полностью.

Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

5. Включаем средний огонь и готовим при закрытой крышке 25-30 минут.

Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы

На OBOZ.UA есть и другие рецепты голубцов:

Сейчас мы готовим

Все рецепты