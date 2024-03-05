Быстро и очень вкусно: как без проблем приготовить ленивые голубцы
Зачем продолжать готовить обычные голубцы, если ленивые сделать гораздо проще и быстрее? А получаются они не менее вкусными.
Рецептом именно таких ленивых голубцов поделился фудблогер Алекс Миль. В своем Instagram он рассказал, как приготовить ленивые голубцы таким образом, чтобы они получились еще вкуснее обычных.
Ингредиенты
- Фарш – 600 гр
- Рис – 250 гр
- Лук – 160 гр
- Морковь – 120 гр
- Капуста – 400 гр
- Сметана – 4 ст.л.
- Томатная паста – 4 ст.л.
- Теплая вода – 500 мл
- Масло для жарки
- Соль
- Перец
- Зелень
Способ приготовления
1.Отвариваем рис, нарезаем капусту, натираем морковь на мелкой терке, мелко нарезаем лук.
2. На сковороду вливаем 2 ст.л масла и на ней жарим капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой. Приблизительно 7-10 минут.
3. В тарелку вбрасываем овощи, рис, фарш, зелень. Солим, перчим и вымешиваем до однородной массы.
4. Формируем голубцы и выкладываем на сковородку. В тарелку вливаем теплую воду, добавляем сметанную и томатную пасту, размешиваем и выливаем в голубцы, чтобы покрыть их полностью.
5. Включаем средний огонь и готовим при закрытой крышке 25-30 минут.
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