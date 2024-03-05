Зачем продолжать готовить обычные голубцы, если ленивые сделать гораздо проще и быстрее? А получаются они не менее вкусными.

Рецептом именно таких ленивых голубцов поделился фудблогер Алекс Миль. В своем Instagram он рассказал, как приготовить ленивые голубцы таким образом, чтобы они получились еще вкуснее обычных.

Ингредиенты

Фарш – 600 гр

Рис – 250 гр

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Лук – 160 гр

Морковь – 120 гр

Капуста – 400 гр

Сметана – 4 ст.л.

Томатная паста – 4 ст.л.

Теплая вода – 500 мл

Масло для жарки

Соль

Перец

Зелень

Способ приготовления

1.Отвариваем рис, нарезаем капусту, натираем морковь на мелкой терке, мелко нарезаем лук.

2. На сковороду вливаем 2 ст.л масла и на ней жарим капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой. Приблизительно 7-10 минут.

3. В тарелку вбрасываем овощи, рис, фарш, зелень. Солим, перчим и вымешиваем до однородной массы.

4. Формируем голубцы и выкладываем на сковородку. В тарелку вливаем теплую воду, добавляем сметанную и томатную пасту, размешиваем и выливаем в голубцы, чтобы покрыть их полностью.

5. Включаем средний огонь и готовим при закрытой крышке 25-30 минут.

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