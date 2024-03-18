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Быстрые бутерброды с картофелем или дерун на хлебе за 5 минут: рецепт сытного блюда из картофеля
Из картофеля можно готовить не только пюре, жаркое, пироги и зразы, но еще и бутерброды. Для этого вам нужно всего лишь натереть картофель, как для дерунов, и добавить яйца.
Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень сытных и вкусных бутербродов с картофелем, которые очень быстро готовятся.
Ингредиенты:
- батон молочный
- 2 яйца
- 1 большая луковица
- специи
- сметана
Способ приготовления:
1. Натрите картофель, отожмите сок.
2. Добавьте яйца, специи, тертый лук, сметану и перемешайте.
3. Выложите картофельную смесь на хлеб и обжарьте до золотистости.
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