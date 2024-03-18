Быстрые бутерброды с картофелем или дерун на хлебе за 5 минут: рецепт сытного блюда из картофеля

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
387
Рецепт блюда

Из картофеля можно готовить не только пюре, жаркое, пироги и зразы, но еще и бутерброды. Для этого вам нужно всего лишь натереть картофель, как для дерунов, и добавить яйца. 

Картофель для приготовления блюд

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень сытных и вкусных бутербродов с картофелем, которые очень быстро готовятся. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты: 

  • батон молочный
  • 2 яйца
  • 1 большая луковица
  • специи
  • сметана

Способ приготовления: 

1. Натрите картофель, отожмите сок. 

Картофель с яйцами

2. Добавьте яйца, специи, тертый лук, сметану и перемешайте.

Приготовление блюда

3. Выложите картофельную смесь на хлеб и обжарьте до золотистости.

Готовые бутерброды с картофелем

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