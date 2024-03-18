Из картофеля можно готовить не только пюре, жаркое, пироги и зразы, но еще и бутерброды. Для этого вам нужно всего лишь натереть картофель, как для дерунов, и добавить яйца.

Кулинар поделилась в Telegram рецептом очень сытных и вкусных бутербродов с картофелем, которые очень быстро готовятся.

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Ингредиенты:

батон молочный

2 яйца

1 большая луковица

специи

сметана

Способ приготовления:

1. Натрите картофель, отожмите сок.

2. Добавьте яйца, специи, тертый лук, сметану и перемешайте.

3. Выложите картофельную смесь на хлеб и обжарьте до золотистости.

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