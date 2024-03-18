Если у вас нет времени для того, чтобы пропаривать капусту на голубцы, а затем заворачивать в листья начинку – воспользуйтесь следующим вариантом. Компоненты все те же, просто технология гораздо проще. Овощ нужно просто нарезать – в измельченном виде он готовится побыстрее.

Идея приготовления ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Протушить все можно прямо в сковороде.

Ингредиенты:

фарш – 600 г

вареный рис – 250 г

лук – 160 г

морковь – 120 г

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капуста – 400 г

сметана – 4 ст.л.

томаты – 4 ст.л.

теплая вода – 500 г

масло для жарки

соль, перец, зелень

Способ приготовления:

1. Отварить рис, порезать капусту, натереть морковь на маленькой терке.

2. Измельчить лук.

3. В сковороду влить 2 ст.л. растительного масла и на нем жарим капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой. Приблизительно 7-10 минут.

4. В тарелку выложить овощи, рис, фарш, зелень.

5. Посолить, поперчить и перемешивать до однородной массы.

6. Слепить голубцы и выложить на сковородку.

7. В тарелку влить тёплую воду, положить сметану и томат.

8. Размешать и вылить в голубцы, чтобы покрыть их полностью.

9. Поставить на средний огонь и готовить с закрытой крышкой около 25-30 минут.

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