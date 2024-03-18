Как приготовить голубцы, чтобы не парить капусту: ленивый вариант блюда для обеда
Если у вас нет времени для того, чтобы пропаривать капусту на голубцы, а затем заворачивать в листья начинку – воспользуйтесь следующим вариантом. Компоненты все те же, просто технология гораздо проще. Овощ нужно просто нарезать – в измельченном виде он готовится побыстрее.
Идея приготовления ленивых голубцов для обеда опубликована на странице фудблогера Алекса Миля (mil_alexx) в Instagram. Протушить все можно прямо в сковороде.
Ингредиенты:
- фарш – 600 г
- вареный рис – 250 г
- лук – 160 г
- морковь – 120 г
- капуста – 400 г
- сметана – 4 ст.л.
- томаты – 4 ст.л.
- теплая вода – 500 г
- масло для жарки
- соль, перец, зелень
Способ приготовления:
1. Отварить рис, порезать капусту, натереть морковь на маленькой терке.
2. Измельчить лук.
3. В сковороду влить 2 ст.л. растительного масла и на нем жарим капусту, лук и морковь до мягкости, периодически перемешивая, под крышкой. Приблизительно 7-10 минут.
4. В тарелку выложить овощи, рис, фарш, зелень.
5. Посолить, поперчить и перемешивать до однородной массы.
6. Слепить голубцы и выложить на сковородку.
7. В тарелку влить тёплую воду, положить сметану и томат.
8. Размешать и вылить в голубцы, чтобы покрыть их полностью.
9. Поставить на средний огонь и готовить с закрытой крышкой около 25-30 минут.
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