Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
66
Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

Картофельное пюре можно есть прямо с сосисками. Но гораздо сытнее будет сделать из него пышные пирожки. Внутрь вкусно положить жареные грибы или фарш.

Идея приготовления картофельных изделий с грибной и мясной начинками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Можно есть с борщом или супом.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

Ингредиенты:

  • картофель – 1.5 кг.
  • лук – 1 шт.
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  • сливочное масло – 70 гр
  • мука – 1/2стакана.
  • соль перец – по вкусу
  • масло для жарки.
  • начинка

Ингредиенты для грибной начинки:

  • шампиньоны – 400 г
  • лук – 1 шт.
  • специи

Ингредиенты для мясной начинки:

  • фарш – 400 г (любой)
  • лук – 1 шт.
  • специи

Способ приготовления:

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

1. Картошку отварить и размять, добавить специи и масло.

2. Немного охладить.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

3. Муку добавлять постепенно, не допуская комков, чтобы картофельный фарш получился максимально однородным.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

4. Из картофельного теста на ладони сделать заготовки, внутрь положить фарш/грибы, сформировать пирожки.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

5. Обжарить пирожки на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до готовности 3 минуты с каждой стороны. Не нужно делать большие пирожки, потому что они получатся сырыми.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

6. Подавать обязательно со сметанкой и зеленью.

Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь

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