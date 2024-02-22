Картофельное пюре можно есть прямо с сосисками. Но гораздо сытнее будет сделать из него пышные пирожки. Внутрь вкусно положить жареные грибы или фарш.

Идея приготовления картофельных изделий с грибной и мясной начинками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Можно есть с борщом или супом.

Ингредиенты:

картофель – 1.5 кг.

лук – 1 шт.

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сливочное масло – 70 гр

мука – 1/2стакана.

соль перец – по вкусу

масло для жарки.

начинка

Ингредиенты для грибной начинки:

шампиньоны – 400 г

лук – 1 шт.

специи

Ингредиенты для мясной начинки:

фарш – 400 г (любой)

лук – 1 шт.

специи

Способ приготовления:

1. Картошку отварить и размять, добавить специи и масло.

2. Немного охладить.

3. Муку добавлять постепенно, не допуская комков, чтобы картофельный фарш получился максимально однородным.

4. Из картофельного теста на ладони сделать заготовки, внутрь положить фарш/грибы, сформировать пирожки.

5. Обжарить пирожки на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до готовности 3 минуты с каждой стороны. Не нужно делать большие пирожки, потому что они получатся сырыми.

6. Подавать обязательно со сметанкой и зеленью.

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