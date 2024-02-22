Быстрые картофельники из пюре на сковороде: что положить внутрь
Картофельное пюре можно есть прямо с сосисками. Но гораздо сытнее будет сделать из него пышные пирожки. Внутрь вкусно положить жареные грибы или фарш.
Идея приготовления картофельных изделий с грибной и мясной начинками опубликована на странице фудблогера Екатерины с ником katia_cooking_ в Instagram. Можно есть с борщом или супом.
Ингредиенты:
- картофель – 1.5 кг.
- лук – 1 шт.
- сливочное масло – 70 гр
- мука – 1/2стакана.
- соль перец – по вкусу
- масло для жарки.
- начинка
Ингредиенты для грибной начинки:
- шампиньоны – 400 г
- лук – 1 шт.
- специи
Ингредиенты для мясной начинки:
- фарш – 400 г (любой)
- лук – 1 шт.
- специи
Способ приготовления:
1. Картошку отварить и размять, добавить специи и масло.
2. Немного охладить.
3. Муку добавлять постепенно, не допуская комков, чтобы картофельный фарш получился максимально однородным.
4. Из картофельного теста на ладони сделать заготовки, внутрь положить фарш/грибы, сформировать пирожки.
5. Обжарить пирожки на предварительно разогретой сковороде с растительным маслом на среднем огне до готовности 3 минуты с каждой стороны. Не нужно делать большие пирожки, потому что они получатся сырыми.
6. Подавать обязательно со сметанкой и зеленью.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: