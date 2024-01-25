Картофельные зразы можно готовить с капустой, грибами, мясным фаршем и даже твердым сыром. Чтобы они были мягкими и вкусными, пюре для блюда должно быть однородным.

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных зраз с грибами, которые готовятся элементарно.

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Ингредиенты:

500 г отварного картофеля

1 яйцо

4-5 ст. л. муки

соль, перец – по вкусу

Начинка:

жареные грибы

Способ приготовления:

1. К пюре добавьте яйцо, специи, муку, перемешайте.

2. Пожарьте грибы.

3. Руками сформируйте зразы, во внутрь выложите начинку из грибов, пожарьте зразы на сковороде до золотистости.

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