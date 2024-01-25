Быстрые картофельные зразы с грибами: рецепт бюджетного блюда для ужина

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Рецепт блюда

Картофельные зразы можно готовить с капустой, грибами, мясным фаршем и даже твердым сыром. Чтобы они были мягкими и вкусными, пюре для блюда должно быть однородным. 

Вкусные зразы

Кулинар Виктория поделилась в Instagram рецептом вкусных картофельных зраз с грибами, которые готовятся элементарно. 

Рецепт блюда
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Ингредиенты:

  • 500 г отварного картофеля
  • 1 яйцо
  • 4-5 ст. л. муки
  • соль, перец – по вкусу

Начинка:

  • жареные грибы 

Способ приготовления: 

1. К пюре добавьте яйцо, специи, муку, перемешайте. 

Тесто для зраз

2. Пожарьте грибы. 

Грибная начинка

3. Руками сформируйте зразы, во внутрь выложите начинку из грибов, пожарьте зразы на сковороде до золотистости. 

Готовые зразы с грибной начинкой

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