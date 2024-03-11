Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и быстрых в приготовлении блюд. Начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, чипсами и десертами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении "конвертиков" с фаршем.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 лук

1 яйцо

петрушка

соль, перец

1-2 п лаваша

Кляр:

молоко

яйца

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, соль, перец, петрушку.

Видео дня

2. Порежьте лаваш, сверху выложите фарш, сверните.

3. Взбейте яйца с молоком, обмокните "конвертики".

4. Обжарьте лаваш с двух сторон до золотистости.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: