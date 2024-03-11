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Быстрые "конвертики" из лаваша для перекуса: готовятся 10 минут
Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и быстрых в приготовлении блюд. Начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, чипсами и десертами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении "конвертиков" с фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 лук
- 1 яйцо
- петрушка
- соль, перец
- 1-2 п лаваша
Кляр:
- молоко
- яйца
Способ приготовления:
1. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, соль, перец, петрушку.
2. Порежьте лаваш, сверху выложите фарш, сверните.
3. Взбейте яйца с молоком, обмокните "конвертики".
4. Обжарьте лаваш с двух сторон до золотистости.
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