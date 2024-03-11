Быстрые "конвертики" из лаваша для перекуса: готовятся 10 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
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Быстрые 'конвертики' из лаваша для перекуса: готовятся 10 минут

Из лаваша можно приготовить очень много вкусных и быстрых в приготовлении блюд. Начиная от закусок, заканчивая салатами, пирогами, чипсами и десертами. 

Что приготовить из лаваша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких в приготовлении "конвертиков" с фаршем.

Ингредиенты:

  • 500 г фарша
  • 1 лук
  • 1 яйцо
  • петрушка
  • соль, перец
  • 1-2 п лаваша

Кляр:

  • молоко
  • яйца

Способ приготовления:

1. В фарш добавьте тертый лук, яйцо, соль, перец, петрушку. 

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Начинка для блюда

2. Порежьте лаваш, сверху выложите фарш, сверните. 

Конвертики из лаваша

3. Взбейте яйца с молоком, обмокните "конвертики".

Приготовление блюда

4. Обжарьте лаваш с двух сторон до золотистости.

Готовые конвертики с мясным фаршем

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