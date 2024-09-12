Ленивые вареники – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака, к тому же готовится блюдо очень быстро. Для основы лучше всего взять жирный творог, а для яркого вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко, шоколад.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивыми вареников с творогом, которые готовятся очень быстро и будут сытными.

Ингредиенты:

200 г кисломолочного творога 9%

1 яйцо

1-2 ч.л меда

2-3 ст.л муки (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)

щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо смешать и взбить до однородности миксером.

2. Сформируйте "колбаску" из теста, немного запанировать в муке и нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

3. Варить в кипящей подсоленной воде 3-5 минут.

4. Добавить сливочное масло по желанию!

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