Быстрые ленивые вареники для перекуса: самый простой рецепт

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
1,1 т.
Быстрые ленивые вареники для перекуса: самый простой рецепт

Ленивые вареники – идеальное блюдо для вкусного и сытного завтрака, к тому же готовится блюдо очень быстро. Для основы лучше всего взять жирный творог, а для яркого вкуса добавьте ягоды, сгущенное молоко, шоколад.

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Ленивые вареники

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных ленивыми вареников с творогом, которые готовятся очень быстро и будут сытными.

Рецепт вареников

Ингредиенты:

  • 200 г кисломолочного творога 9%
  • 1 яйцо
  • 1-2 ч.л меда
  • 2-3 ст.л муки (смотреть по консистенции, тесто должно быть пластичным)
  • щепотка ванилина

Способ приготовления:

1. Все ингредиенты хорошо смешать и взбить до однородности миксером.

Творожное тесто

2. Сформируйте "колбаску" из теста, немного запанировать в муке и нарезать ножом кусочки, чтобы сформировать ленивые вареники.

Приготовление ленивых вареников

3. Варить в кипящей подсоленной воде 3-5 минут.

Сколько варить вареники

4. Добавить сливочное масло по желанию!

Готовые вареники

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