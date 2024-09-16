Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
714
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: рецепт от Эктора Хименеса-Браво

Малосольные огурцы можно готовить со специями, острыми и сладкими маринадами, а также на минеральной воде. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно перед приготовлением замочить в холодной воде. 

Видео дня
Как вкусно приготовить малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов на минеральной воде. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

  • Огурцы – 1 кг
  • Чеснок – 5 зуб. 
  • Соль – 2 ст.л. 
  • Минеральная вода – 1,5 л. 
  • Укроп 
  • По желанию: листья хрена, вишневые или смородиновые веточки

Способ приготовления: 

1. Огурцы порежьте пополам, чеснок почистите, укроп измельчите. 

Свежие огурцы

2. В банку выложите все ингредиенты, добавьте соль и залейте водой. 

Соль для приготовления огурцов

3. Закройте крышкой, поставьте в холодильник и через сутки огурцы готовы к подаче!

Готовые малосольные огурцы

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецептовощи

Сейчас мы готовим

Все рецепты