Видео дня
Быстрые малосольные огурцы на минеральной воде: рецепт от Эктора Хименеса-Браво
Малосольные огурцы можно готовить со специями, острыми и сладкими маринадами, а также на минеральной воде. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно перед приготовлением замочить в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов на минеральной воде.
Ингредиенты:
- Огурцы – 1 кг
- Чеснок – 5 зуб.
- Соль – 2 ст.л.
- Минеральная вода – 1,5 л.
- Укроп
- По желанию: листья хрена, вишневые или смородиновые веточки
Способ приготовления:
1. Огурцы порежьте пополам, чеснок почистите, укроп измельчите.
2. В банку выложите все ингредиенты, добавьте соль и залейте водой.
3. Закройте крышкой, поставьте в холодильник и через сутки огурцы готовы к подаче!
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: