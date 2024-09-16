Малосольные огурцы можно готовить со специями, острыми и сладкими маринадами, а также на минеральной воде. Для того, чтобы они были хрустящими, огурцы нужно перед приготовлением замочить в холодной воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных малосольных огурцов на минеральной воде.

Ингредиенты:

Огурцы – 1 кг

Чеснок – 5 зуб.

Соль – 2 ст.л.

Минеральная вода – 1,5 л.

Укроп

По желанию: листья хрена, вишневые или смородиновые веточки

Способ приготовления:

1. Огурцы порежьте пополам, чеснок почистите, укроп измельчите.

2. В банку выложите все ингредиенты, добавьте соль и залейте водой.

3. Закройте крышкой, поставьте в холодильник и через сутки огурцы готовы к подаче!

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