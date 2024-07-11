Быстрые малосольные огурцы с кунжутом и соевым соусом: есть можно через 30 минут

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Быстрые малосольные огурцы с кунжутом и соевым соусом: есть можно через 30 минут

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусные, пряные маринованные огурцы, для пикантного вкуса добавьте просто соевый соус и кунжут, они придадут блюду особый вкус. 

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Малосольные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с соевым соусом и кунжутом. 

Рецепт огурцов

Ингредиенты: 

  • 600 г огурцов
  • 2 зубца чеснока (натереть на мелкую терку или пропустить через пресс)
  • 2 ст.л кунжута
  • 2 ст.л яблочного уксуса
  • 2 ст.л соевого соуса
  • 2 ст.л масла
  • 1,5 ч.л соли
  • красный молотый перец – на кончике ножа (а вообще добавляйте по вкусу)

Способ приготовления: 

1. Огурцы порежьте на половинки, половинки еще на половинки. И разрежьте на брусочки по 5-6 сантиметров.

Огурцы для закуски

2. Выложите огурцы в миску, добавьте соль и перемешайте. Оставить на 15 минут и слейте из них образовавшуюся жидкость.

Кунжут и специи

3. Добавьте к огурцам молотый перец, соевый соус, уксус, масло, чеснок и кунжут, перемешайте, накройте миску крышкой/пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут. 

Готовые огурцы

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