Малосольные огурцы

Если вы хотите очень быстро приготовить вкусные, пряные маринованные огурцы, для пикантного вкуса добавьте просто соевый соус и кунжут, они придадут блюду особый вкус.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с соевым соусом и кунжутом.

Ингредиенты:

600 г огурцов

2 зубца чеснока (натереть на мелкую терку или пропустить через пресс)

2 ст.л кунжута

2 ст.л яблочного уксуса

2 ст.л соевого соуса

2 ст.л масла

1,5 ч.л соли

красный молотый перец – на кончике ножа (а вообще добавляйте по вкусу)

Способ приготовления:

1. Огурцы порежьте на половинки, половинки еще на половинки. И разрежьте на брусочки по 5-6 сантиметров.

2. Выложите огурцы в миску, добавьте соль и перемешайте. Оставить на 15 минут и слейте из них образовавшуюся жидкость.

3. Добавьте к огурцам молотый перец, соевый соус, уксус, масло, чеснок и кунжут, перемешайте, накройте миску крышкой/пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.

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