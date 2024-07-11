Быстрые малосольные огурцы с кунжутом и соевым соусом: есть можно через 30 минут
Если вы хотите очень быстро приготовить вкусные, пряные маринованные огурцы, для пикантного вкуса добавьте просто соевый соус и кунжут, они придадут блюду особый вкус.
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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с соевым соусом и кунжутом.
Ингредиенты:
- 600 г огурцов
- 2 зубца чеснока (натереть на мелкую терку или пропустить через пресс)
- 2 ст.л кунжута
- 2 ст.л яблочного уксуса
- 2 ст.л соевого соуса
- 2 ст.л масла
- 1,5 ч.л соли
- красный молотый перец – на кончике ножа (а вообще добавляйте по вкусу)
Способ приготовления:
1. Огурцы порежьте на половинки, половинки еще на половинки. И разрежьте на брусочки по 5-6 сантиметров.
2. Выложите огурцы в миску, добавьте соль и перемешайте. Оставить на 15 минут и слейте из них образовавшуюся жидкость.
3. Добавьте к огурцам молотый перец, соевый соус, уксус, масло, чеснок и кунжут, перемешайте, накройте миску крышкой/пленкой и поставьте в холодильник на 30 минут.
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