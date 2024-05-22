Быстрые малосольные огурцы в пакете: можно есть уже через 4 часа
Малосольные огурцы – это идеальное дополнение к мясу или рыбе. Особенно сейчас, когда овощи свежие и сочные. А для того, чтобы их приготовить, вам понадобится несколько простых компонентов.
Идея приготовления быстрых малосольных огурцов в пакете с укропом и чесноком опубликована на странице фудблогера Татьяны Окопян (recept dny y tanya_akopyan) в Instagram. Есть овощи можно будет уже через 4 часа.
Ингредиенты:
- маленькие огурцы – 1 кг.
- чеснок
- укроп
- соль – 1 ст.л. с горкой
- сахар – 0,5 ст.л.
- острый перец – половинка
Способ приготовления:
1. Огурцы помыть.
2. Срезать кончики.
3. Выложить овощи в пакет.
4. Добавить измельченную зелень.
5. Выжать чеснок.
6. Добавить соль, сахар, острый перец кружочками.
7. Всё хорошо перемешать.
8. Закрутите пакет и потрясите несколько раз.
9. Отправить в холодильник на 4 часа.
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