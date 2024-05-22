Малосольные огурцы – это идеальное дополнение к мясу или рыбе. Особенно сейчас, когда овощи свежие и сочные. А для того, чтобы их приготовить, вам понадобится несколько простых компонентов.

Идея приготовления быстрых малосольных огурцов в пакете с укропом и чесноком опубликована на странице фудблогера Татьяны Окопян (recept dny y tanya_akopyan) в Instagram. Есть овощи можно будет уже через 4 часа.

Ингредиенты:

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маленькие огурцы – 1 кг.

чеснок

укроп

соль – 1 ст.л. с горкой

сахар – 0,5 ст.л.

острый перец – половинка

Способ приготовления:

1. Огурцы помыть.

2. Срезать кончики.

3. Выложить овощи в пакет.

4. Добавить измельченную зелень.

5. Выжать чеснок.

6. Добавить соль, сахар, острый перец кружочками.

7. Всё хорошо перемешать.

8. Закрутите пакет и потрясите несколько раз.

9. Отправить в холодильник на 4 часа.

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