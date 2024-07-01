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Быстрые малосольные огурцы всего за 5 минут: потребуется обычный пакет
Чеснок и зелень идеально дополняют вкус свежих и сочных огурцов. Овощ с такими компонентами можно замариновать прямо в пакете. А чтобы огурцы остались хрустящими, добавьте достаточно масла и уксуса.
Идея приготовления малосольных огурцов за 5 минут опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Идеально вместо салатов.
Ингредиенты:
- огурцы – 1 кг.
- соль – 1/2 ст.л.
- уксус – 1-2 ст.л.
- масло – 2 ст.л.
- чеснок – 1/2 головки
- зелень – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Огурцы порезать на 4 части.
2. Переложить в пакетик.
3. Добавить соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок.
4. Туда же измельчить зелень.
5. Перемешать.
6. Отправить на 10 минут в холодильник.
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