Чеснок и зелень идеально дополняют вкус свежих и сочных огурцов. Овощ с такими компонентами можно замариновать прямо в пакете. А чтобы огурцы остались хрустящими, добавьте достаточно масла и уксуса.

Видео дня

Идея приготовления малосольных огурцов за 5 минут опубликована на странице фудблогера Марины Фроловой (marina frolova) в Instagram. Идеально вместо салатов.

Ингредиенты:

огурцы – 1 кг.

соль – 1/2 ст.л.

уксус – 1-2 ст.л.

масло – 2 ст.л.

чеснок – 1/2 головки

зелень – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Огурцы порезать на 4 части.

2. Переложить в пакетик.

3. Добавить соль, растительное масло, уксус, мелко порезанный чеснок.

4. Туда же измельчить зелень.

5. Перемешать.

6. Отправить на 10 минут в холодильник.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: