Маринованные баклажаны – это отличная летняя закуска, которую вам удастся очень быстро приготовить. Ее можно есть вместо салатов, а также просто с хлебом, как основное блюдо. Для приготовления вам понадобится множество разнообразных сезонных овощей, кроме баклажанов.

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Идея приготовления быстрых маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником bonitavkusnoo в Instagram. Блюдо отлично хранится в холодильнике.

Ингредиенты:

баклажаны – 2,5 кг.

перцы – 5-6 шт.

лук – 4-5 шт.

пучок зелени

чеснок – 1 головка

Ингредиенты для маринада:

масло – 1 стакан

уксус – 300 мл.

сахар – 3 ст.л.

соль – 0,5 ст.л.

Способ приготовления:

1. Баклажаны почистить от кожуры и разрезать вдоль 4 части.

2. Затем залить водой в расчете на 4 литра воды три столовых ложки соли.

3. Варить 5-7 минут.

4. Слить воду и порезать баклажаны кубиками. Перец порезать соломкой.

5. Лук нарезать полукольцами. Зелень измельчить.

6. В кастрюлю выложить овощи и зелень слоями.

7. Между слоями выжать чеснок.

8. Смешать все ингредиенты, входящие в маринад и залить овощи.

9. Поставить в теплое место в день.

10. Затем перемешать, выложить баклажаны, маринованные с зеленью и чесноком в банки.

11. Хранить закуску в холодильнике.

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