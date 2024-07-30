Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,5 т.
Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

Маринованные баклажаны – это отличная летняя закуска, которую вам удастся очень быстро приготовить. Ее можно есть вместо салатов, а также просто с хлебом, как основное блюдо. Для приготовления вам понадобится множество разнообразных сезонных овощей, кроме баклажанов.

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Идея приготовления быстрых маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником bonitavkusnoo в Instagram. Блюдо отлично хранится в холодильнике.

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

Ингредиенты:

  • баклажаны – 2,5 кг.
  • перцы – 5-6 шт.
  • лук – 4-5 шт.
  • пучок зелени
  • чеснок – 1 головка

Ингредиенты для маринада:

  • масло – 1 стакан
  • уксус – 300 мл.
  • сахар – 3 ст.л.
  • соль – 0,5 ст.л.

Способ приготовления:

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

1. Баклажаны почистить от кожуры и разрезать вдоль 4 части.

2. Затем залить водой в расчете на 4 литра воды три столовых ложки соли.

3. Варить 5-7 минут.

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

4. Слить воду и порезать баклажаны кубиками. Перец порезать соломкой.

5. Лук нарезать полукольцами. Зелень измельчить.

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

6. В кастрюлю выложить овощи и зелень слоями.

7. Между слоями выжать чеснок.

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

8. Смешать все ингредиенты, входящие в маринад и залить овощи.

9. Поставить в теплое место в день.

Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить

10. Затем перемешать, выложить баклажаны, маринованные с зеленью и чесноком в банки.

11. Хранить закуску в холодильнике.

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