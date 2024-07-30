Быстрые маринованные баклажаны с зеленью и чесноком: как приготовить
Маринованные баклажаны – это отличная летняя закуска, которую вам удастся очень быстро приготовить. Ее можно есть вместо салатов, а также просто с хлебом, как основное блюдо. Для приготовления вам понадобится множество разнообразных сезонных овощей, кроме баклажанов.
Идея приготовления быстрых маринованных баклажанов опубликована на странице фудблогера с ником bonitavkusnoo в Instagram. Блюдо отлично хранится в холодильнике.
Ингредиенты:
- баклажаны – 2,5 кг.
- перцы – 5-6 шт.
- лук – 4-5 шт.
- пучок зелени
- чеснок – 1 головка
Ингредиенты для маринада:
- масло – 1 стакан
- уксус – 300 мл.
- сахар – 3 ст.л.
- соль – 0,5 ст.л.
Способ приготовления:
1. Баклажаны почистить от кожуры и разрезать вдоль 4 части.
2. Затем залить водой в расчете на 4 литра воды три столовых ложки соли.
3. Варить 5-7 минут.
4. Слить воду и порезать баклажаны кубиками. Перец порезать соломкой.
5. Лук нарезать полукольцами. Зелень измельчить.
6. В кастрюлю выложить овощи и зелень слоями.
7. Между слоями выжать чеснок.
8. Смешать все ингредиенты, входящие в маринад и залить овощи.
9. Поставить в теплое место в день.
10. Затем перемешать, выложить баклажаны, маринованные с зеленью и чесноком в банки.
11. Хранить закуску в холодильнике.
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