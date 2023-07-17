Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу
Кабачки часто маринуют на зиму. Но можно приготовить овощи так, чтобы кушать закуску сразу. Блюдо получается очень сочное, пряное и может храниться в холодильнике до семи дней.
Идея приготовления быстрых маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Это достаточно простая альтернатива разнообразным салатам.
Ингредиенты:
- 2 средних кабачка или цуккини (промыть, обрезать концы)
Ингредиенты для маринада:
- 1/3 стакана оливкового масла
- 2 столовые ложки яблочного уксуса
- 2 ч.л. меда
- 2 зубчика чеснока (выжать через пресс)
- 1 чайная кровать соли
- 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца
- 1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного
- 1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной
Способ приготовления:
1. Кабачки очень тонко нашинкуйте, на мандолине или кухонном комбайне.
2. Приготовьте маринад, смешав растительное масло с другими ингредиентами.
3. Залейте кабачки маринадом.
4. Хорошо перемешайте.
5. Переложите в герметичный контейнер и охладите перед подачей на ночь. Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней.
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