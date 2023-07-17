Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
1,2 т.
Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

Кабачки часто маринуют на зиму. Но можно приготовить овощи так, чтобы кушать закуску сразу. Блюдо получается очень сочное, пряное и может храниться в холодильнике до семи дней.

Идея приготовления быстрых маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Это достаточно простая альтернатива разнообразным салатам.

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

Ингредиенты:

  • 2 средних кабачка или цуккини (промыть, обрезать концы)
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Ингредиенты для маринада:

  • 1/3 стакана оливкового масла
  • 2 столовые ложки яблочного уксуса
  • 2 ч.л. меда
  • 2 зубчика чеснока (выжать через пресс)
  • 1 чайная кровать соли
  • 1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца
  • 1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного
  • 1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

1. Кабачки очень тонко нашинкуйте, на мандолине или кухонном комбайне.

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

2. Приготовьте маринад, смешав растительное масло с другими ингредиентами.

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

3. Залейте кабачки маринадом.

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

4. Хорошо перемешайте.

5. Переложите в герметичный контейнер и охладите перед подачей на ночь. Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней.

Быстрые маринованные кабачки с чесноком и медом: можно есть сразу

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