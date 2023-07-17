Кабачки часто маринуют на зиму. Но можно приготовить овощи так, чтобы кушать закуску сразу. Блюдо получается очень сочное, пряное и может храниться в холодильнике до семи дней.

Идея приготовления быстрых маринованных кабачков опубликована на странице фудблогера Елены Зеленяк (foodstories.helen) в Instagram. Это достаточно простая альтернатива разнообразным салатам.

Ингредиенты:

2 средних кабачка или цуккини (промыть, обрезать концы)

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Ингредиенты для маринада:

1/3 стакана оливкового масла

2 столовые ложки яблочного уксуса

2 ч.л. меда

2 зубчика чеснока (выжать через пресс)

1 чайная кровать соли

1/3 чайной ложки свежемолотого черного перца

1 столовая ложка свежего базилика, мелко нарезанного

1 столовая ложка свежей кинзы, мелко нарезанной

Способ приготовления:

1. Кабачки очень тонко нашинкуйте, на мандолине или кухонном комбайне.

2. Приготовьте маринад, смешав растительное масло с другими ингредиентами.

3. Залейте кабачки маринадом.

4. Хорошо перемешайте.

5. Переложите в герметичный контейнер и охладите перед подачей на ночь. Маринованные кабачки хранятся в герметичном контейнере в холодильнике до 7 дней.

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