Быстрые маринованные огурчики: лучшая летняя закуска
Аромат свежих огурцов напрямую ассоциируется с летом. Именно в этот период года огурцы становятся более доступными и вкусными. Поэтому хозяйки и стараются приготовить как можно больше блюд из этого овоща.
Быстрые маринованные огурцы – это отличный вариант закуски, которая не только вкусна, но и очень проста в приготовлении. Как через несколько минут приготовить маринованные огурчики точно знает фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она рассказала все секреты этого блюда.
Ингредиенты
- Огурцы – 500 гр
- Чеснок – 2 зуб
- Соль – 1 ч.л.
- Масло растительное – 1 ст.л.
- Укроп
- Мед – 2 ч.л.
- Горчица в зернах – 2 ч.л.
- Уксус 9% – 2 ч.л.
Способ приготовления
1.Огурцы моем и обрезаем края.
2. Нарезаем кольцами примерно по 1/2 см и выкладываем в глубокую емкость.
3. Натираем на терке чеснок и добавляем к огурцам.
4. Соль, мед, горчицу, уксус и масло совмещаем и добавляем к огурцам.
5. Укроп мелко нарезаем, соединяем с огурцами и тщательно перемешиваем.
6. Сразу подаем к столу.
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