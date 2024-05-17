Аромат свежих огурцов напрямую ассоциируется с летом. Именно в этот период года огурцы становятся более доступными и вкусными. Поэтому хозяйки и стараются приготовить как можно больше блюд из этого овоща.

Быстрые маринованные огурцы – это отличный вариант закуски, которая не только вкусна, но и очень проста в приготовлении. Как через несколько минут приготовить маринованные огурчики точно знает фудблогер с ником ann_.and_.food. В Instagram она рассказала все секреты этого блюда.

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Ингредиенты

Огурцы – 500 гр

Чеснок – 2 зуб

Соль – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Укроп

Мед – 2 ч.л.

Горчица в зернах – 2 ч.л.

Уксус 9% – 2 ч.л.

Способ приготовления

1.Огурцы моем и обрезаем края.

2. Нарезаем кольцами примерно по 1/2 см и выкладываем в глубокую емкость.

3. Натираем на терке чеснок и добавляем к огурцам.

4. Соль, мед, горчицу, уксус и масло совмещаем и добавляем к огурцам.

5. Укроп мелко нарезаем, соединяем с огурцами и тщательно перемешиваем.

6. Сразу подаем к столу.

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