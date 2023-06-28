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Быстрые маринованные огурцы: можно есть уже через несколько часов
Огурцы следует замариновать не только на зиму, но и в качестве закуски, которую можно есть уже через несколько часов. Овощ остается хрустящим, становится очень пряным и ароматным. Такое блюдо является прекрасной альтернативой любым свежим салатам.
Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на кулинарной странице _recept_mari в Instagram. Зелень и чеснок можно добавить по вкусу.
Ингредиенты:
- огурцы – 500 г
- укроп, петрушка – маленькие пучечки
- горький перец – по вкусу
- чеснок – по вкусу
- соль – 1 ст.л.
- сахар – 1 ст.л.
- масло – 3 ст.л.
Способ приготовления:
1. Нарезать огурцы.
2. Нарезать зелень, горький перец, чеснок и добавить в огурцы.
3. Добавить соль, сахар, растительное масло и тщательно перемешать.
4. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.
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