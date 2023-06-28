Огурцы следует замариновать не только на зиму, но и в качестве закуски, которую можно есть уже через несколько часов. Овощ остается хрустящим, становится очень пряным и ароматным. Такое блюдо является прекрасной альтернативой любым свежим салатам.

Идея приготовления быстрых маринованных огурцов опубликована на кулинарной странице _recept_mari в Instagram. Зелень и чеснок можно добавить по вкусу.

Ингредиенты:

огурцы – 500 г

укроп, петрушка – маленькие пучечки

горький перец – по вкусу

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чеснок – по вкусу

соль – 1 ст.л.

сахар – 1 ст.л.

масло – 3 ст.л.

Способ приготовления:

1. Нарезать огурцы.

2. Нарезать зелень, горький перец, чеснок и добавить в огурцы.

3. Добавить соль, сахар, растительное масло и тщательно перемешать.

4. Накрыть крышкой и поставить в холодильник на несколько часов.

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