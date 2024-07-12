Быстрые маринованные огурцы с медом и горчицей: рецепт вкусной закуски

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
183
Быстрые маринованные огурцы с медом и горчицей: рецепт вкусной закуски

Огурцы можно готовить с чесноком, горчицей, сахаром, сухой горчицей и мукой. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно замочить в холодной воде. 

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Вкусные маринованные огурцы

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с медом, горчицей, укропом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 500 г огурцов
  • 2 зуб. чеснока
  • 1 ч.л соли с горкой
  • 1 ст.л масла
  • укроп
  • 2 ч.л меда
  • 2 ч.л горчицы в зернах
  • 2 ч.л уксуса (9%)

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте огурцы кружочками, добавьте чеснок тертый, мед, горчицу, масло уксус, соль, перемешайте.

Ингредиенты для приготовления закуски

2. Поставьте салат в холодильник на несколько часов и после можно есть.

Готовые огурцы

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