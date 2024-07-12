Огурцы можно готовить с чесноком, горчицей, сахаром, сухой горчицей и мукой. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно замочить в холодной воде.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с медом, горчицей, укропом.

Ингредиенты:

500 г огурцов

2 зуб. чеснока

1 ч.л соли с горкой

1 ст.л масла

укроп

2 ч.л меда

2 ч.л горчицы в зернах

2 ч.л уксуса (9%)

Способ приготовления:

1. Помойте и порежьте огурцы кружочками, добавьте чеснок тертый, мед, горчицу, масло уксус, соль, перемешайте.

2. Поставьте салат в холодильник на несколько часов и после можно есть.

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