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Быстрые маринованные огурцы с медом и горчицей: рецепт вкусной закуски
Огурцы можно готовить с чесноком, горчицей, сахаром, сухой горчицей и мукой. Для того, чтобы они были хрустящими, их нужно замочить в холодной воде.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных маринованных огурцов с медом, горчицей, укропом.
Ингредиенты:
- 500 г огурцов
- 2 зуб. чеснока
- 1 ч.л соли с горкой
- 1 ст.л масла
- укроп
- 2 ч.л меда
- 2 ч.л горчицы в зернах
- 2 ч.л уксуса (9%)
Способ приготовления:
1. Помойте и порежьте огурцы кружочками, добавьте чеснок тертый, мед, горчицу, масло уксус, соль, перемешайте.
2. Поставьте салат в холодильник на несколько часов и после можно есть.
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