Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу
Один нюанс консервированных помидоров состоит в том, что всегда нужно снимать кожицу. Если этого не сделать – она будет прилипать к зубам и просто не будет жеваться. Но если воспользоваться следующей технологией – помидоры сразу будут без кожуры и, при этом, они не превратятся в кашу
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров без кожуры опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Закуска имеет приятный кисло-сладкий вкус.
Ингредиенты:
- помидоры – 1.5 кг.
Для маринада:
- вода – 1 л
- уксус 9% – 100 мл
- сахар – 6 ст.л.
- соль – 2 ст.л.
- сладкий перец – 1 шт
- острый перец – 1 шт (по желанию)
- лук – 1 шт.
- чеснок – 2-3 зубчика
- петрушка – 10 веточек
- лавровые листья – 2-3 шт.
- щепотка черного перца
Способ приготовления:
1. Сначала нужно сварить маринад из воды, уксуса, соли и сахара и дать ему полностью остыть.
2. Помидоры выбирайте небольшие и достаточно твердые.
3. На помидорах сделать надрезы крест-накрест, сложить в миску и залить кипятком.
4. Оставить на 5-10 минут.
5. Затем слить всю воду и почистить помидоры от шкурок.
6. В миску или в ведерко складывать помидоры слоями, пересыпая порезанными перцами, луком, чесноком и веточками петрушки.
7. Добавить лавровые листья и перец.
8. Залить маринадом.
9. Положить сверху небольшой фитиль (можно просто керамическую тарелку).
10. Поставить в холодильник на 2 дня.
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