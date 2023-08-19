Один нюанс консервированных помидоров состоит в том, что всегда нужно снимать кожицу. Если этого не сделать – она будет прилипать к зубам и просто не будет жеваться. Но если воспользоваться следующей технологией – помидоры сразу будут без кожуры и, при этом, они не превратятся в кашу

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров без кожуры опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Закуска имеет приятный кисло-сладкий вкус.

Ингредиенты:

помидоры – 1.5 кг.

Для маринада:

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вода – 1 л

уксус 9% – 100 мл

сахар – 6 ст.л.

соль – 2 ст.л.

сладкий перец – 1 шт

острый перец – 1 шт (по желанию)

лук – 1 шт.

чеснок – 2-3 зубчика

петрушка – 10 веточек

лавровые листья – 2-3 шт.

щепотка черного перца

Способ приготовления:

1. Сначала нужно сварить маринад из воды, уксуса, соли и сахара и дать ему полностью остыть.

2. Помидоры выбирайте небольшие и достаточно твердые.

3. На помидорах сделать надрезы крест-накрест, сложить в миску и залить кипятком.

4. Оставить на 5-10 минут.

5. Затем слить всю воду и почистить помидоры от шкурок.

6. В миску или в ведерко складывать помидоры слоями, пересыпая порезанными перцами, луком, чесноком и веточками петрушки.

7. Добавить лавровые листья и перец.

8. Залить маринадом.

9. Положить сверху небольшой фитиль (можно просто керамическую тарелку).

10. Поставить в холодильник на 2 дня.

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