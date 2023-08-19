Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
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Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

Один нюанс консервированных помидоров состоит в том, что всегда нужно снимать кожицу. Если этого не сделать – она будет прилипать к зубам и просто не будет жеваться. Но если воспользоваться следующей технологией – помидоры сразу будут без кожуры и, при этом, они не превратятся в кашу

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров без кожуры опубликована на странице фудблогера Татьяны Юшиной (_tanyushina_) в Instagram. Закуска имеет приятный кисло-сладкий вкус.

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

Ингредиенты:

  • помидоры – 1.5 кг.

Для маринада:

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  • вода – 1 л
  • уксус 9% – 100 мл
  • сахар – 6 ст.л.
  • соль – 2 ст.л.
  • сладкий перец – 1 шт
  • острый перец – 1 шт (по желанию)
  • лук – 1 шт.
  • чеснок – 2-3 зубчика
  • петрушка – 10 веточек
  • лавровые листья – 2-3 шт.
  • щепотка черного перца

Способ приготовления:

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

1. Сначала нужно сварить маринад из воды, уксуса, соли и сахара и дать ему полностью остыть.

2. Помидоры выбирайте небольшие и достаточно твердые.

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

3. На помидорах сделать надрезы крест-накрест, сложить в миску и залить кипятком.

4. Оставить на 5-10 минут.

5. Затем слить всю воду и почистить помидоры от шкурок.

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

6. В миску или в ведерко складывать помидоры слоями, пересыпая порезанными перцами, луком, чесноком и веточками петрушки.

7. Добавить лавровые листья и перец.

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

8. Залить маринадом.

9. Положить сверху небольшой фитиль (можно просто керамическую тарелку).

Быстрые маринованные помидоры без кожи: не превращаются в кашу

10. Поставить в холодильник на 2 дня.

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