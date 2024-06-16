Быстрые маринованные помидоры, как квашеные: можно есть уже через сутки
Маринованные помидоры – это идеальная закуска к мясу, рыбе и любой каше. И никаких салатов не нужно крошить. А если воспользоваться следующей технологией, то овощи будут такие, как квашеные.
Идея приготовления быстрых маринованных помидоров, как квашеных, опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником mam alama7 в Instagram. Есть можно будет уже через сутки.
Ингредиенты:
- томаты (средние) очищенные – 1 кг
- мясистые болгарские перцы – 1-2 шт.
- лук белый салатный – 1 шт.
- чеснок – 6 зубков
- укроп, базилик, петрушка, листья сельдерея
- вода – 1 л
- соль – 2 ст.л.
- без горки сахар – 6 ст.л.
- уксус 9% - 50%
- лавровые листья – 2 шт.
- душистый перец – 5-6 шт.
- гвоздика – 1-2 шт.
Способ приготовления:
1. К 1 литру кипятка добавить соль, сахар, лавровые листья, гвоздику, душистый перец.
2. Хорошо перемешать до полного растворения.
3. Влить уксус и дать маринаду полностью остыть.
4. Помидоры надрезать крест-накрест и окунуть в кипяток на минуту.
5. Далее переложить их в холодную воду и снять кожуру.
6. На дно посуды (банки или кастрюли) положить нарезанный кольцами лук (берите салатный белый лук, желтый – получается грубый), перец и частицы чеснока.
7. Поверх положить помидоры, пересыпая мелко порезанной зеленью.
8. Залить полностью холодным маринадом, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на сутки.
9. Поставить помидоры на хранение в холодильник.
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