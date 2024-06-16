Маринованные помидоры – это идеальная закуска к мясу, рыбе и любой каше. И никаких салатов не нужно крошить. А если воспользоваться следующей технологией, то овощи будут такие, как квашеные.

Идея приготовления быстрых маринованных помидоров, как квашеных, опубликована на странице фудблогера Татьяны с ником mam alama7 в Instagram. Есть можно будет уже через сутки.

Ингредиенты:

томаты (средние) очищенные – 1 кг

мясистые болгарские перцы – 1-2 шт.

лук белый салатный – 1 шт.

чеснок – 6 зубков

укроп, базилик, петрушка, листья сельдерея

вода – 1 л

соль – 2 ст.л.

без горки сахар – 6 ст.л.

уксус 9% - 50%

лавровые листья – 2 шт.

душистый перец – 5-6 шт.

гвоздика – 1-2 шт.

Способ приготовления:

1. К 1 литру кипятка добавить соль, сахар, лавровые листья, гвоздику, душистый перец.

2. Хорошо перемешать до полного растворения.

3. Влить уксус и дать маринаду полностью остыть.

4. Помидоры надрезать крест-накрест и окунуть в кипяток на минуту.

5. Далее переложить их в холодную воду и снять кожуру.

6. На дно посуды (банки или кастрюли) положить нарезанный кольцами лук (берите салатный белый лук, желтый – получается грубый), перец и частицы чеснока.

7. Поверх положить помидоры, пересыпая мелко порезанной зеленью.

8. Залить полностью холодным маринадом, накрыть марлей и оставить при комнатной температуре на сутки.

9. Поставить помидоры на хранение в холодильник.

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