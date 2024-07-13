Маринованные шампиньоны – это отличная закуска для праздничного стола и на каждый день. И приготовить грибы можно очень быстро, если использовать следующую технологию. Продукт будет готов к употреблению сразу после того, как остынет.

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Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Грибы получаются в меру солеными и пряными.

Ингредиенты:

шампиньоны – 1 кг.

Для маринада:

сахар – 3 ст.л. с небольшой горкой

соль – 1 ст.л. с горкой

перец черный горошек и ароматный по 10 штук каждого

лавровые листья – 4-5 штук

чеснок – 5-6 зубчиков

уксус 9% – 75 мл

Способ приготовления:

1. В кастрюлю выложить все специи и чеснок.

2. Влить уксус.

3. Поставить на огонь.

4. Подождать минуту.

5. Шампиньоны не чистить, но хорошо помыть.

6. Все выложить в кастрюлю, накрыть крышкой и на маленьком огне оставить до закипания.

7. Воду не добавлять.

8. Когда закипит – включить больший огонь и прокипятить 8-9 минут. Шампиньоны пускают сок и в нем варятся.

9. Затем выключаем и при закрытой крышке пусть охлаждаются.

10. Можно сразу кушать или выложить в стерилизованные банки и стерилизованными крышками закрыть.

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