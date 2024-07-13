Быстрые маринованные шампиньоны: можно есть сразу после охлаждения
Маринованные шампиньоны – это отличная закуска для праздничного стола и на каждый день. И приготовить грибы можно очень быстро, если использовать следующую технологию. Продукт будет готов к употреблению сразу после того, как остынет.
Идея приготовления быстрых маринованных шампиньонов опубликована на странице фудблогера Елены с ником olena_mykolaivna56 в Instagram. Грибы получаются в меру солеными и пряными.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 1 кг.
Для маринада:
- сахар – 3 ст.л. с небольшой горкой
- соль – 1 ст.л. с горкой
- перец черный горошек и ароматный по 10 штук каждого
- лавровые листья – 4-5 штук
- чеснок – 5-6 зубчиков
- уксус 9% – 75 мл
Способ приготовления:
1. В кастрюлю выложить все специи и чеснок.
2. Влить уксус.
3. Поставить на огонь.
4. Подождать минуту.
5. Шампиньоны не чистить, но хорошо помыть.
6. Все выложить в кастрюлю, накрыть крышкой и на маленьком огне оставить до закипания.
7. Воду не добавлять.
8. Когда закипит – включить больший огонь и прокипятить 8-9 минут. Шампиньоны пускают сок и в нем варятся.
9. Затем выключаем и при закрытой крышке пусть охлаждаются.
10. Можно сразу кушать или выложить в стерилизованные банки и стерилизованными крышками закрыть.
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