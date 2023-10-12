Если вы заранее приобрели в магазине тесто фило – сможете быстро сделать такие пирожки с курицей. Замешивать ничего не придется, приготовить нужно только мясную начинку. Ставите сформированные изделия в духовку – и можете заниматься своими делами.

Идея приготовления быстрых пирожков с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagarm. Запекаются изделия всего 20 минут.

Ингредиенты:

тесто фило – 1 пачка

куриное филе – 3 средних

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лук – 2 шт.

специи: к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец

яйцо – 1 шт.

кунжут

грибы, творог, зелень – для разнообразия начинки

масло – для жарки лука

Способ приготовления:

1. Для начинки отварить куриное филе с лавровым листом и перцем, его можно взбить блендером или пропустить мясорубку.

2. Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета на растительном масле, затем так же измельчить в мясорубке.

3. К начинке добавить специи, соль и сушеный чеснок.

4. Каждый лист теста фило разрезать на две части.

5. На первую половину положить начинку и свернуть рулетом, второй половиной листа накрыть рулет и свернуть.

6. Сформированные пирожечки выложить на противень, застеленный пергаментом.

7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета (примерно 20 минут).

9. С начинкой можно экспериментировать: используйте сыр и зелень, грибы, ягоды.

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