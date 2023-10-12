Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно
Если вы заранее приобрели в магазине тесто фило – сможете быстро сделать такие пирожки с курицей. Замешивать ничего не придется, приготовить нужно только мясную начинку. Ставите сформированные изделия в духовку – и можете заниматься своими делами.
Идея приготовления быстрых пирожков с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagarm. Запекаются изделия всего 20 минут.
Ингредиенты:
- тесто фило – 1 пачка
- куриное филе – 3 средних
- лук – 2 шт.
- специи: к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец
- яйцо – 1 шт.
- кунжут
- грибы, творог, зелень – для разнообразия начинки
- масло – для жарки лука
Способ приготовления:
1. Для начинки отварить куриное филе с лавровым листом и перцем, его можно взбить блендером или пропустить мясорубку.
2. Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета на растительном масле, затем так же измельчить в мясорубке.
3. К начинке добавить специи, соль и сушеный чеснок.
4. Каждый лист теста фило разрезать на две части.
5. На первую половину положить начинку и свернуть рулетом, второй половиной листа накрыть рулет и свернуть.
6. Сформированные пирожечки выложить на противень, застеленный пергаментом.
7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.
8. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета (примерно 20 минут).
9. С начинкой можно экспериментировать: используйте сыр и зелень, грибы, ягоды.
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