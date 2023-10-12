Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

Екатерина Ягович
FoodOboz
2 минуты
2,0 т.
Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

Если вы заранее приобрели в магазине тесто фило – сможете быстро сделать такие пирожки с курицей. Замешивать ничего не придется, приготовить нужно только мясную начинку. Ставите сформированные изделия в духовку – и можете заниматься своими делами.

Идея приготовления быстрых пирожков с курицей на обед опубликована на странице фудблогера Ольги Головиной (olha.holovina) в Instagarm. Запекаются изделия всего 20 минут.

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

Ингредиенты:

  • тесто фило – 1 пачка
  • куриное филе – 3 средних
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  • лук – 2 шт.
  • специи: к курице, сушеный чеснок, соль, лавровый лист, душистый перец
  • яйцо – 1 шт.
  • кунжут
  • грибы, творог, зелень – для разнообразия начинки
  • масло – для жарки лука

Способ приготовления:

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

1. Для начинки отварить куриное филе с лавровым листом и перцем, его можно взбить блендером или пропустить мясорубку.

2. Лук нарезать кубиком и обжарить до золотистого цвета на растительном масле, затем так же измельчить в мясорубке.

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

3. К начинке добавить специи, соль и сушеный чеснок.

4. Каждый лист теста фило разрезать на две части.

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

5. На первую половину положить начинку и свернуть рулетом, второй половиной листа накрыть рулет и свернуть.

6. Сформированные пирожечки выложить на противень, застеленный пергаментом.

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

7. Смазать яйцом и посыпать кунжутом.

8. Выпекаем при температуре 180 градусов до золотистого цвета (примерно 20 минут).

Быстрые пирожки с курицей на обед за 20 минут: тесто замешивать не нужно

9. С начинкой можно экспериментировать: используйте сыр и зелень, грибы, ягоды.

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