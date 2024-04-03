Домашние пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте, но и просто использую соду. Для быстрого варианта вам понадобится немного муки, яйцо и кефир.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых жареных пирожков с зеленым луком и фаршем.

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Ингредиенты:

Яйцо – 1 шт.

Соль – 1/5 ч. л.

Сахар – щепотка

Кефир – 1 стакан

Мука – 200 г

Сода – щепотка

Начинка:

Зеленый лук

Фарш – 300 г

Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.

2. После добавьте зеленый лук, фарш, соль, перец и перемешайте.

3. Пожарьте на сковороде до готовности.

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