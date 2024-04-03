Быстрые пирожки с зеленым луком и фаршем для перекуса: готовятся на сковороде

Ирина Мельниченко
FoodOboz
1 минута
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Быстрые пирожки с зеленым луком и фаршем для перекуса: готовятся на сковороде

Домашние пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте, но и просто использую соду. Для быстрого варианта вам понадобится немного муки, яйцо и кефир.

Жареные пирожки с начинкой

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых жареных пирожков с зеленым луком и фаршем.

Рецепт пирожков
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Ингредиенты:

  • Яйцо – 1 шт.
  • Соль – 1/5 ч. л.
  • Сахар – щепотка
  • Кефир – 1 стакан
  • Мука – 200 г
  • Сода – щепотка

Начинка:

  • Зеленый лук
  • Фарш – 300 г
  • Соль, перец – по вкусу

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.

Тесто для пирожков

2. После добавьте зеленый лук, фарш, соль, перец и перемешайте.

Начинка для блюда

3. Пожарьте на сковороде до готовности.

Готовые пирожки

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