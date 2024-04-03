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Быстрые пирожки с зеленым луком и фаршем для перекуса: готовятся на сковороде
Домашние пирожки можно готовить не только на дрожжевом тесте, но и просто использую соду. Для быстрого варианта вам понадобится немного муки, яйцо и кефир.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и быстрых жареных пирожков с зеленым луком и фаршем.
Ингредиенты:
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 1/5 ч. л.
- Сахар – щепотка
- Кефир – 1 стакан
- Мука – 200 г
- Сода – щепотка
Начинка:
- Зеленый лук
- Фарш – 300 г
- Соль, перец – по вкусу
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с солью, добавьте кефир, муку, соду, перемешайте.
2. После добавьте зеленый лук, фарш, соль, перец и перемешайте.
3. Пожарьте на сковороде до готовности.
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