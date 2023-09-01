Быстрые рулеты из лаваша на обед: запекаются 15 минут
Если очень быстро нужно приготовить сытный обед – обязательно возьмите лаваш. В него можно завернуть что угодно. Очень вкусно, если положить разные сезонные овощи и нежирное мясо. Выходит еще и довольно диетически и питательно.
Идея приготовления рулетов из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Выпекается такое блюдо всего 15 минут.
Ингредиенты:
- куриное филе – 500 г
- лук – 1 шт
- помидор – 1 шт
- кабачок – 1 шт
- болгарский перец – 1 шт
- сыр твердый – 100 г
- сметана – 3 ст.л.
- лаваш
Способ приготовления:
1. Мелко нарезанный лук обжариваем до прозрачности.
2. Добавляем мелко нарезанное филе, обжариваем 5 минут.
3. Добавляем мелко нарезанный кубиком кабачок, перец и помидор.
4. Обжариваем все вместе 8 минут.
5. Добавляем сметану, тертый сыр, соль/специи по желанию, все перемешиваем.
6. Выкладываем начинку на лаваш и закручиваем.
7. Выкладываем рулетики в форму для запекания.
8. Посыпаем тертым сыром и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.
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