Если очень быстро нужно приготовить сытный обед – обязательно возьмите лаваш. В него можно завернуть что угодно. Очень вкусно, если положить разные сезонные овощи и нежирное мясо. Выходит еще и довольно диетически и питательно.

Идея приготовления рулетов из лаваша на обед опубликована на странице фудблогера Валерии Демчук (mrs.demenchuk) в Instagram. Выпекается такое блюдо всего 15 минут.

Ингредиенты:

куриное филе – 500 г

лук – 1 шт

помидор – 1 шт

кабачок – 1 шт

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болгарский перец – 1 шт

сыр твердый – 100 г

сметана – 3 ст.л.

лаваш

Способ приготовления:

1. Мелко нарезанный лук обжариваем до прозрачности.

2. Добавляем мелко нарезанное филе, обжариваем 5 минут.

3. Добавляем мелко нарезанный кубиком кабачок, перец и помидор.

4. Обжариваем все вместе 8 минут.

5. Добавляем сметану, тертый сыр, соль/специи по желанию, все перемешиваем.

6. Выкладываем начинку на лаваш и закручиваем.

7. Выкладываем рулетики в форму для запекания.

8. Посыпаем тертым сыром и выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 15 минут.

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